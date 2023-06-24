ads
السبت 24 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مانشستر سيتي يسعى للتعاقد مع أشرف حكيمي

حكيمي
حكيمي

كشفت تقارير صحفية اليوم السبت، اهتمام مانشستر سيتي الإنجليزي بالتعاقد مع المغربي أشرف حكيمي ظهير أيمن باريس سان جيرمان الفرنسي هذا الصيف.

وقال تقرير صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن السيتي سيتجه لحكيمي للتعاقد معه حيث يتوقع أن يرحل كايل ووكر ظهيره إلى بايرن ميونخ الألماني هذا الصيف.

وأوضح التقرير، أن بيب جوارديولا يسعى لتأمين خط دفاعه مستقبلًا ويرى أن حكيمي أنسب لاعب لتعويض رحيل ووكر في الجهة اليمنى، خاصًة أيضًا مع رحيل جواو كانسيلو المحتمل.

وانضم أشرف حكيمي لصفوف باريس سان جيرمان قادمًا من صفوف فريق إنتر الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2021، والذي انضم له بعد رحيله عن ريال مدريد في صيف 2020.
وبدأ حكيمي مسيرته ضمن صفوف شباب ريال مدريد وتدرج في المراحل العمرية للفريق قبل تصعيده للفريق الأول في صيف عام 2017، ثم أعير لبروسيا دروتموند في صيف 2018 لمدة موسمين وبعد عودته من الإعارة رحل عن الفريق لإنتر.

كما شارك حكيمي في 62 مباراة بقميص منتخب المغرب، وسجل 8 أهداف وصنع مثلها.

مانشستر سيتى أشرف حكيمي حكيمي باريس سان جيرمان السيتى

الأكثر قراءة

تحرك برلمانى عاجل لمواجهة التعدى على المساحات الخضراء فى أكتوبر

مدبولى: نقل المقابر لتطوير "القاهرة" مثل نقل 22 معبدًا لبناء السد العالى

لمعَة كاذبة.. زيجات مُهددة بالانهيار بسبب الذهب "المغشوش" في مصر

بعد إعلان التمرد.. أبرز محطات الخلاف بين فاجنر والجيش الروسى

قائد فاجنر يرد على بوتين ويرفض الاستسلام.. ويعلن إسقاط مقاتلة "سوخوى 35"

موعد وعدد أيام إجازة عيد الأضحى في القطاع الخاص والبنوك 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

اقتراح لوزير الشباب والرياضة والقائمين على منظومة كرة القدم فى مصر!

الحسين عبدالرازق

رِجل الغُراب والمُساكنة وفصل الخِطاب!

محمد مصطفى أبو شامة

يا رب تُوعِدْهم يا رب

حسين دعسة

خبراء مكافحة الإرهاب فى الأمم المتحدة: إفريقيا هى بؤرة الإرهاب فى العالم

صفاء النجار

لوفر أبوظبى فاترينة عرض رائعة للحضارات العالمية «5-5»

سارة شريف

نتنياهو وأوربان.. غرام فى بودابست

د.كريمة الحفناوى

المؤسسات الثقافية الحكومية والأهلية والحوار الوطنى

ماجد حبته

مودى.. واشنطن ثم القاهرة

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

«الأباتشى» فى جنين.. هل تستعد إسرائيل لعملية عسكرية بالضفة الغربية؟

فلسطين تدين مصادقة الاحتلال على إقامة عشرات البؤر الاستيطانية

الإمارات تدين اعتداءات المستوطنين الإرهابية على الأراضى الفلسطينية