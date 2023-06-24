مانشستر سيتي يسعى للتعاقد مع أشرف حكيمي

كشفت تقارير صحفية اليوم السبت، اهتمام مانشستر سيتي الإنجليزي بالتعاقد مع المغربي أشرف حكيمي ظهير أيمن باريس سان جيرمان الفرنسي هذا الصيف.

وقال تقرير صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن السيتي سيتجه لحكيمي للتعاقد معه حيث يتوقع أن يرحل كايل ووكر ظهيره إلى بايرن ميونخ الألماني هذا الصيف.

وأوضح التقرير، أن بيب جوارديولا يسعى لتأمين خط دفاعه مستقبلًا ويرى أن حكيمي أنسب لاعب لتعويض رحيل ووكر في الجهة اليمنى، خاصًة أيضًا مع رحيل جواو كانسيلو المحتمل.

وانضم أشرف حكيمي لصفوف باريس سان جيرمان قادمًا من صفوف فريق إنتر الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2021، والذي انضم له بعد رحيله عن ريال مدريد في صيف 2020.

وبدأ حكيمي مسيرته ضمن صفوف شباب ريال مدريد وتدرج في المراحل العمرية للفريق قبل تصعيده للفريق الأول في صيف عام 2017، ثم أعير لبروسيا دروتموند في صيف 2018 لمدة موسمين وبعد عودته من الإعارة رحل عن الفريق لإنتر.

كما شارك حكيمي في 62 مباراة بقميص منتخب المغرب، وسجل 8 أهداف وصنع مثلها.