شرطة البيئة تشن حملات لضبط المخالفات في الجيزة وكفرالشيخ
شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة بالاشتراك مع الجهات المعنية بحملة تفتيشية مكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق محافظتى "الجيزة – كفرالشيخ" وأسفرت جهودها عن:
ضبط 5 مصانع عشوائى "دون ترخيص فى مجال حماية البيئة " المواد الغذائية والصحة العامة" بنطاق محافظة الجيزة لتصنيع وتعبئة مقرمشات الأطفال وإعادة تدوير المخلفات البلاستيكية وتصنيع غراء الأخشاب بمضبوطات بلغت (10 طن و 15000 عبوة مواد غذائية – 23 طن لغراء جلاتينى – 10 طن و 120000 عبوة لمخلفات بلاستيكية ومصنعاتها) مجهولة المصدر وبدون بيانات ومغشوشة ومقلدة ومعدة للتداول ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية.
وفى مجال حماية البيئة "التفتيش البيئى" تم ضبط عدد ( 9 منشآت "محلات – ورش – معامل" بنطاق محافظة كفرالشيخ) لوجود مخالفات عدم وجود (ترخيص مزاولة النشاط من الجهة المختصة - الموافقة البيئية – سجل الحالة البيئية – التخلص الغير أمن من المخلفات الخطرة – عدم ارتداء العاملين مهمات الوقاية).
وفى مجال حماية الثروة السمكية تم ضبط عدد (27) قضية بنطاق محافظة كفرالشيخ عبارة عن (جوابى مخالفة – غزل مخالف).