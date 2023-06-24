جهود مكثفة لكشف غموض اختفاء طفل بالغربية

تكثف مباحث قسم شرطة زفتي، بالتعاون مع مديرية أمن الغربية، جهودها لكشف لغز اختفاء طفل عمره 7 أعوام، مٌقيم بقرية سنبو الكبري، التابعة لدائرة مركز زفتي، من داخل مر كز شباب زفتي، خلال تواجده فيه عند الساعة العاشرة من صباح أمس الجمعة، بالقرب من حديقة الطفل.

وشهدت قرية سنبو الكبرى التابعة لمركز زفتى بمحافظة الغربية، حالة من الحزن والترقب إثر اختفاء طفل يُدعى (يوسف رضا قاسم)، يبلغ من العمر 7 سنوات في ظروف غامضة، خلال تواجده بصحبة والده، بمحل عمله داخل مركز شباب مدينة زفتى القريب من قسم شرطة مدينة زفتي، وهو ما دعى لحضور عدد كبير من أهالي القرية للمدينة للبحث عن الطفل المفقود.

وحسب شهود عيان فإن الطفل يوسف رضا قاسم، هو الابن الأصغر لأحد عمال مركز شباب زفتي، وإعتاد الحضور لوالده للهو داخل مركز الشباب، ويعرف مداخل ومخارج المكان جيدًا، ولكن والده شُغل عنه بالعمل صباحًا ليفاجئ أن الطفل إختفي من داخل الملعب الذي كان يجري بعض العمال فيه، وطن انه ذهب للهو داخل حديقة الطفل والملاهي الموجودة بها، ولكنه لم يجده هناك وبحث عنه بمساعدة كل الموجودين إلا انه إختفي بطريقة غريبة ماجعله يذهب لتحرير محضر، ويستدعي أبناء قريته للبحث معه عن إبنه ودون جدوى حتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

وحررت أسرة الطفل محضرًا إداريًا أمام العقيد شوقي منصور مأمور مركز زفتي، بإختفاء نجلهم فى ظروف غامضة، وبإخطار اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، وجه بتشكيل فريق بحث لكشف غموض الحادث تحت إشراف اللواء ياسر عبد الحميد، مدير المباحث الجنائية، ويقوم ضباط المباحث بقسم ومركز شرطة زفتي، بعمل التحريات اللازمة في فريق عمل بحثي تم تشكيله، لكشف غموض اختفاء الطفل من داخل مركز شباب زفتي.

وناشدت أسرة الطفل جميع المسؤولين بضرورة التحرك السريع قبل أن يحدث للطفل أي مكروه، كما قام أقارب الطفل بالبحث في محيط مركز الشباب والشوارع المجاورة دون جدوي، وقاموا بنشر صور للطفل المختفي مناشدين الجميع مساعدتهم في رجوع ابنهم الذين لا يعلمون أي تفاصيل عن كيفية إختفائه إلا أنه اختفى من داخل مركز شباب مدينة زفتي فجأة ودن أي مقدمات بعدما كان يلهو أمام والده وزملاء والده بالعمل.