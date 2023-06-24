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السبت 24 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

اعتماد مواعيد امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل والصف الثالث الإعدادي في البحيرة

محافظ البحيرة
محافظ البحيرة

اعتمدت الدكتورة نهال بلبع، نائبة محافظ البحيرة، مواعيد امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2022/2023 لجميع الصفوف الدراسية بجميع الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة وفقًا للخريطة الزمنية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم، والتي ستبدأ اعتبارًا من يوم السبت الموافق 15 يوليو 2023، وتنتهي يوم الأربعاء الموافق 26 يوليو 2023.

وأوضح يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه تم مراعاة الأجازات الرسمية وأيام الجمع حيث تكون أيام الامتحانات على النحو التالي: الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي يوم السبت الموافق 15 يوليو وحتى الأربعاء 19 يوليو، وتبدأ امتحانات الدور الثاني للصفين الأول والثاني الإعدادي العام من يوم السبت الموافق 15 يوليو وحتى الأربعاء 19 يوليو، والصفين الأول والثاني الإعدادي "المهني" من يوم السبت 15 يوليو وحتى الأربعاء 19 يوليو.

كما تبدأ امتحانات الدور الثاني للصفين الأول والثاني الثانوي للمكفوفين من الأحد 16 يوليو وحتى الأربعاء 26 يوليو، وامتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العام من الأحد 16 يوليو وحتى الأربعاء 26 يوليو، وامتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي الفني من السبت 15 يوليو وحتى الاثنين 24 يوليو.

5 سنوات الأول والثاني الثانوي الإجازات الرسمي الدكتورة نهال بلبع السادس الابتدائى الصفين الأول والثاني الثانوي أيام الامتحانات

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