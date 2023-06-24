حكاية "استقالة" جميل المغازي التي صعدت به لقمة عالم الإنتاج والإخراج

رحل عن عالمنا صباح اليوم المخرج والمنتج الكبير جميل المغازي، عن عمر ناهز الـ84 عامًا، تاركًا تراثًا هائلًا من البرامج التليفزيونية التي قدمها كمنتجًا ومخرجًا، استضاف خلالها كبار النجوم في مصر والوطن العربي.

وفاة المخرج جميل المغازي

وكشف المخرج الراحل بدايته في هذا العالم، حيث قال إنه كان مخرجًا في التليفزيون المصري وقدم برنامجا في التليفزيون مع الإعلامي الراحل مفيد فوزي عن أم كلثوم ثم عبد الحليم حافظ وعرض عرضا على إدارة التليفزيون بأن يقدم برامجا عن النجوم الأحياء من كبار القامات الفنية فلماذا نقدم برامجا عن الراحلين فقط فرفض العرض.

وأضاف المغازي، خلال حوار سابق له مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامجها “معكم منى الشاذلي” المذاع على قنوات سي بي سي، أنه تضايق كثيرًا من هذا الرفض فرغب في جذب الأنظار إليه ومضايقة تلك الإدارة فطلب من الإعلامية سامية صادق التحدث في التليفون إلى أحد الأشخاص وطلب منه كاميرا وعدد من الشرائط وسيارة، وقالت له بعد المكالمة إن التليفزيون لا يؤجر معدات من الخارج فقال لها إنه يؤجر معدات خاصة به فقالت له إن القانون يمنعه من العمل الخاص حيث أنه موظف في التليفزيون فقرر سحب ورقة وكتابة استقالته في الحال.

ولفت إلى أن الشخص الذي كان يحدثه في التليفون في مساء هذا اليوم سأله عن الضيف الذي سيصور معه، وحين قال له إنه الفنان الراحل فؤاد المهندس، مشيرًا إلى إنه سيشتري اللقاء إلى تليفزيون أبو ظبي، ومن خلال هذا الموقف أصبح منتجًا وانطلق إلى عالم الإنتاج البرامجي بجوار الإخراج؛ ليقدم عددًا كبيرًا من الحوارات والبرامج المهمة التي استضافت كبار النجوم مثل «فاتن حمامة ونور الشريف وعمرو دياب» وغيرهم من النجوم.