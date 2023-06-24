إحباط تهريب 24 كيلو "آيس" بمطار شرم الشيخ

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثانية بمطار شرم الشيخ الدولي برئاسة أحمد السيد النجار، تحت إشراف الدكتور أحمد حسين، المدير العام لجمارك فروع جنوب سيناء من ضبط محاولة كمية من "بودرة" يشتبة أن تكون مخدر الآيس بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

البدالية في أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من بولندا على رحلة طائرة خطوط SkyUp، اشتبه في راكب وراكبة أثناء محاولتهما الخروج من صالة الوصول، وتبين من مراجعة جوازات السفر أن جنسيتهما أوكرانية وقادمين من بولندا، وتلاحظ ارتباك الراكبان وترددهما في الإجابة على الأسئلة المتبعة، وبتمرير الحقائب على جهاز الفحص بأشعة X-RAY ظهرت كثافات معتمة في الحقائب.

بتفتيش حقائب الراكبين اكتشف وجود قاع حقائب خشبي زائف، وبكسره تبين وجود لفافات كبيرة الحجم بطول الحقائب تحت القاع الخشبي ملفوفة باللاصق العاكس، وبفتحها تبين وجود 24 كيلو جرام من مادة بيضاء اللون يشتبة أن تكون مخدر الآيس.

وقرر أحمد السيد النجار، مدير الإدارة، باتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضري ضبط رقمي 3 و4 لسنة 2023 بعد العرض على الدكتور أحمد حسين، مدير عام الإدارة لجمارك فروع جنوب سيناء، الذي قرر عرض الركاب المضبوطات على النيابة العامة المختصة.

جانب من المضبوطات

جانب من المضبوطات

جانب من المضبوطات

جانب من المضبوطات