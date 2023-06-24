ads
السبت 24 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

إحباط تهريب 24 كيلو "آيس" بمطار شرم الشيخ

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثانية بمطار شرم الشيخ الدولي برئاسة أحمد السيد النجار، تحت إشراف الدكتور أحمد حسين، المدير العام لجمارك فروع جنوب سيناء من ضبط محاولة كمية من "بودرة" يشتبة أن تكون مخدر الآيس بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

البدالية في أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من بولندا على رحلة طائرة خطوط SkyUp، اشتبه في راكب وراكبة أثناء محاولتهما الخروج من صالة الوصول، وتبين من مراجعة جوازات السفر أن جنسيتهما أوكرانية وقادمين من بولندا، وتلاحظ ارتباك الراكبان وترددهما في الإجابة على الأسئلة المتبعة، وبتمرير الحقائب على جهاز الفحص بأشعة X-RAY ظهرت كثافات معتمة في الحقائب.

بتفتيش حقائب الراكبين اكتشف وجود قاع حقائب خشبي زائف، وبكسره تبين وجود لفافات كبيرة الحجم بطول الحقائب تحت القاع الخشبي ملفوفة باللاصق العاكس، وبفتحها تبين وجود 24 كيلو جرام من مادة بيضاء اللون يشتبة أن تكون مخدر الآيس.

وقرر أحمد السيد النجار، مدير الإدارة، باتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضري ضبط رقمي 3 و4 لسنة 2023 بعد العرض على الدكتور أحمد حسين، مدير عام الإدارة لجمارك فروع جنوب سيناء، الذي قرر عرض الركاب المضبوطات على النيابة العامة المختصة.

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
مصلحة الجمارك شرم الشيخ رجال الجمارك محاولة تهريب كمية من المخدرات المخدرات تهريب مطار شرم الشيخ الدولي

الأكثر قراءة

تحرك برلمانى عاجل لمواجهة التعدى على المساحات الخضراء فى أكتوبر

قائد "فاجنر" يرد على بوتين: اتخذت الطريق الخطأ.. قريبًا سيكون لنا رئيس جديد

إدراج 13 جامعة مصرية فى تصنيف "ليدن" العالمى

طعنة في ظهر بوتين أم حرب نفسية.. ماذا يحدث بين روسيا ومجموعة فاجنر؟

مدبولى: نقل المقابر لتطوير "القاهرة" مثل نقل 22 معبدًا لبناء السد العالى

رحيل المخرج جميل المغازى عن عمر يناهز 84 عامًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

اقتراح لوزير الشباب والرياضة والقائمين على منظومة كرة القدم فى مصر!

الحسين عبدالرازق

رِجل الغُراب والمُساكنة وفصل الخِطاب!

محمد مصطفى أبو شامة

يا رب تُوعِدْهم يا رب

حسين دعسة

خبراء مكافحة الإرهاب فى الأمم المتحدة: إفريقيا هى بؤرة الإرهاب فى العالم

صفاء النجار

لوفر أبوظبى فاترينة عرض رائعة للحضارات العالمية «5-5»

سارة شريف

نتنياهو وأوربان.. غرام فى بودابست

د.كريمة الحفناوى

المؤسسات الثقافية الحكومية والأهلية والحوار الوطنى

ماجد حبته

مودى.. واشنطن ثم القاهرة

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

«الأباتشى» فى جنين.. هل تستعد إسرائيل لعملية عسكرية بالضفة الغربية؟

فلسطين تدين مصادقة الاحتلال على إقامة عشرات البؤر الاستيطانية

الإمارات تدين اعتداءات المستوطنين الإرهابية على الأراضى الفلسطينية