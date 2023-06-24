ads
السبت 24 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة العمل تفتش على 14477 منشأة للحد من مخاطر بيئة العمل

وزير العمل
وزير العمل

تعمل وزارة العمل جاهدة على متابعة اشتراطات السلامة والصحة المهنية والحد من حوادث بيئة العمل والتقليل من مخاطرها وتأمين كافة المنشآت، حيث تقوم بتوعية وتثقيف جميع أطراف العمل لرفع ثقافة السلامة والصحة المهنية والوصول إلى تأمين بيئة العمل.

ووفقا لآخر إحصاء لوزارة العمل خلال الفترة من أغسطس 2022 وحتى مارس 2023، تم تنفيذ عدد من مبادرات وحملات التوعية وهي:
- مبادرة المناخ مسئوليتي: 
• بالتزامن مع انعقاد مؤتمر المناخ "COP  27"، بمدينة شرم الشيخ، إطلاق وتنفيذ المبادرة في جميع المحافظات، تستهدف العمل على نشر ثقافة المناخ، ومواجهة التغيرات المناخية وتوعية العاملين بها بالإجراءات التي يجب اتباعها لتحسين حالة المناخ، بنحو (45) ندوة استهدفت (3850) عاملا وعاملة.

- مبادرة أعرف/ أحمى نفسك:
والفئة المستهدفة في تلك المبادرة المنشآت التي يعمل بها أكثر من 50 عاملا، حيث تم تنفيذ (32) ندوة، استفاد منها ما يقرب من عدد  (2385) عاملا وعاملة.

- جاري العمل على تطوير وإعادة هيكلة المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية.

- تم التفتيش الدوري على (14477) منشأة، منها (1515) منشأة أكثر من 50 عاملا، وكان إجمالي عدد المستفيدين من أعمال التفتيش عدد (593561) عاملا، وذلك  للتأكد من التزامها بإجراءات السلامة والصحة المهنية.

- تم إجراء (3834 قياس مخاطر بيئة عمل)، بعدد (1918) منشأة.

- تم تنفيذ (20) مبادرة وملتقى سلامة وصحة مهنية، للتوعية بأحكام السلامة والصحة المهنية حضرهم عدد (117 منشأة) وأستفاد منهم عدد (1729  عاملا).

- تم تنفيذ (396 ندوة توعية) بمبادئ السلامة والصحة المهنية للتوعية بمخاطر بيئة العمل، استفاد منها عدد (6040 عاملا).

- تم بحث (3917 ) شكوى في مجال السلامة والصحة المهنية.

- تم تطوير اللوائح المالية والادارية لوائح التدريب على السلامة والصحة المهنية وكذلك لوائح خدمات المركز القومي للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالقرار الوزاري رقم 37 لسنة 2023.

- جاري العمل على تحديث القرارات الوزارية المنظمة لاشتراطات السلامة والصحة المهنية وفقاً لأحدث المعايير والضوابط العالمية لتأمين بيئة العمل.

وزارة العمل السلامة والصحة المهنية حوادث بيئة العمل المنشآت مبادرات

الأكثر قراءة

تحرك برلمانى عاجل لمواجهة التعدى على المساحات الخضراء فى أكتوبر

قائد "فاجنر" يرد على بوتين: اتخذت الطريق الخطأ.. قريبًا سيكون لنا رئيس جديد

إدراج 13 جامعة مصرية فى تصنيف "ليدن" العالمى

طعنة في ظهر بوتين أم حرب نفسية.. ماذا يحدث بين روسيا ومجموعة فاجنر؟

مدبولى: نقل المقابر لتطوير "القاهرة" مثل نقل 22 معبدًا لبناء السد العالى

رحيل المخرج جميل المغازى عن عمر يناهز 84 عامًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

اقتراح لوزير الشباب والرياضة والقائمين على منظومة كرة القدم فى مصر!

الحسين عبدالرازق

رِجل الغُراب والمُساكنة وفصل الخِطاب!

محمد مصطفى أبو شامة

يا رب تُوعِدْهم يا رب

حسين دعسة

خبراء مكافحة الإرهاب فى الأمم المتحدة: إفريقيا هى بؤرة الإرهاب فى العالم

صفاء النجار

لوفر أبوظبى فاترينة عرض رائعة للحضارات العالمية «5-5»

سارة شريف

نتنياهو وأوربان.. غرام فى بودابست

د.كريمة الحفناوى

المؤسسات الثقافية الحكومية والأهلية والحوار الوطنى

ماجد حبته

مودى.. واشنطن ثم القاهرة

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

«الأباتشى» فى جنين.. هل تستعد إسرائيل لعملية عسكرية بالضفة الغربية؟

فلسطين تدين مصادقة الاحتلال على إقامة عشرات البؤر الاستيطانية

الإمارات تدين اعتداءات المستوطنين الإرهابية على الأراضى الفلسطينية