وزارة العمل تفتش على 14477 منشأة للحد من مخاطر بيئة العمل

تعمل وزارة العمل جاهدة على متابعة اشتراطات السلامة والصحة المهنية والحد من حوادث بيئة العمل والتقليل من مخاطرها وتأمين كافة المنشآت، حيث تقوم بتوعية وتثقيف جميع أطراف العمل لرفع ثقافة السلامة والصحة المهنية والوصول إلى تأمين بيئة العمل.

ووفقا لآخر إحصاء لوزارة العمل خلال الفترة من أغسطس 2022 وحتى مارس 2023، تم تنفيذ عدد من مبادرات وحملات التوعية وهي:

- مبادرة المناخ مسئوليتي:

• بالتزامن مع انعقاد مؤتمر المناخ "COP 27"، بمدينة شرم الشيخ، إطلاق وتنفيذ المبادرة في جميع المحافظات، تستهدف العمل على نشر ثقافة المناخ، ومواجهة التغيرات المناخية وتوعية العاملين بها بالإجراءات التي يجب اتباعها لتحسين حالة المناخ، بنحو (45) ندوة استهدفت (3850) عاملا وعاملة.

- مبادرة أعرف/ أحمى نفسك:

والفئة المستهدفة في تلك المبادرة المنشآت التي يعمل بها أكثر من 50 عاملا، حيث تم تنفيذ (32) ندوة، استفاد منها ما يقرب من عدد (2385) عاملا وعاملة.

- جاري العمل على تطوير وإعادة هيكلة المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية.

- تم التفتيش الدوري على (14477) منشأة، منها (1515) منشأة أكثر من 50 عاملا، وكان إجمالي عدد المستفيدين من أعمال التفتيش عدد (593561) عاملا، وذلك للتأكد من التزامها بإجراءات السلامة والصحة المهنية.

- تم إجراء (3834 قياس مخاطر بيئة عمل)، بعدد (1918) منشأة.

- تم تنفيذ (20) مبادرة وملتقى سلامة وصحة مهنية، للتوعية بأحكام السلامة والصحة المهنية حضرهم عدد (117 منشأة) وأستفاد منهم عدد (1729 عاملا).

- تم تنفيذ (396 ندوة توعية) بمبادئ السلامة والصحة المهنية للتوعية بمخاطر بيئة العمل، استفاد منها عدد (6040 عاملا).

- تم بحث (3917 ) شكوى في مجال السلامة والصحة المهنية.

- تم تطوير اللوائح المالية والادارية لوائح التدريب على السلامة والصحة المهنية وكذلك لوائح خدمات المركز القومي للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالقرار الوزاري رقم 37 لسنة 2023.

- جاري العمل على تحديث القرارات الوزارية المنظمة لاشتراطات السلامة والصحة المهنية وفقاً لأحدث المعايير والضوابط العالمية لتأمين بيئة العمل.