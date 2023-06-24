كشف طبى مجانى على 7000 مواطن خلال شهر فى قرى سوهاج

أعلن اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، عن تقديم الخدمات الطبية العلاجية المجانية، والكشف على أكثر من 7000 مواطن، من خلال 8 قوافل طبية بقرى المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" خلال 30 يومًا.



من جانبه، أوضح الدكتور سامى النجار وكيل وزارة الصحة بسوهاج أن القوافل استهدفت القرى الأكثر احتياجا بـ5 مراكز وهى: "ساقلتة - طهطا - جهينة - البلينا - طما"، وذلك بقرى "الخزندارية شرق - الجريدات - مشروع غرب طهطا - الريانية - الطوالب - الكوم الأصفر- الحرجة بالقرعان - يعقوب - أم دومة"، حيث تم توقيع الكشف الطبي على المواطنين بالمجان، مشيرًا إلى أن القوافل شملت كل التخصصات الطبية من "باطنة، أطفال، عظام، جراحة، رمد، أسنان، جلدية، نساء وتوليد"، فضلا عن خدمات "الأشعة، والتحاليل الطبية"، بالإضافة إلى صيدلية مجانية أيضا.



وأضاف وكيل الوزارة أنه تم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات الحكومية، لافتا إلى تطبيق الإجراءات الاحترازية، وقواعد مكافحة العدوى أثناء تنفيذ تلك القوافل، وتأتى ضمن مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة» للتخفيف عن كاهل المواطنين.

فيما أعلنت مديرية الشئون الصحية بسوهاج عن وصول جهاز "ليزر علاجي" للعمل بقسم العلاج الطبيعي بعيادة المتوطنة بمدينة سوهاج، وهو الأول من نوعه في مستشفيات الصحة بسوهاج.



وأوضح الدكتور سامي النجار، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، أن الجهاز الجديد متميز وعالي الكفاءة، وتم إنشاء غرفة علاجية مخصصة له، وتوفير كل سبل تشغيله لتحقيق الإستفادة القصوى لصالح المرضى، لافتا إلى تجهيز و إعداد القسم على أعلى مستوى، بشكل يضمن تقديم خدمة ذات جودة عالية لأبناء المحافظة.

وأضاف وكيل الوزارة أن استخدامات الجهاز متعددة منها "علاج التهابات الأعصاب الطرفية، وتحفيز نمو الأنسجة، وعلاج عرق النسا، وكذلك حل العديد من مشاكل خشونة المفاصل، وعلاج كثير من الالتهابات الأخرى، والمساعدة في تحفيز الدورة الدموية، مما يجعل له تأثيراً كبيراً بفضل آلياته المضادة للالتهابات، فضلا عن المساعدة في الحد من آلام «الظهر، والرقبة، والكتف».