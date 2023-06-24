ads
السبت 24 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

مجمع الأقاليم الوسطى الإنجيلي المشيخي ينظم لقاء تحت شعار " قبول الآخر"

القس رفعت فكري
القس رفعت فكري

نظمت لجنة الحوار بمجمع الأقاليم الوسطى الإنجيلي المشيخي برئاسة القس مدحت ناشد أسعد حوارا مجتمعيا تحت شعار "قبول الآخر بالكنيسة الإنجيلية المشيخية بقرية ميانة التابعة لمركز مغاغة.
 
جاء ذلك في حضور كوكبة من القيادات السياسية والشعبية والتنفيذية والدينية الإسلامية والمسيحية بالقرية وغيرها من القرى المحيطة.
 
كما جاء ذلك بحضور القس خليل إبراهيم رئيس مجمع الأقاليم الوسطى والذي أشار في كلمته إلى أساسيات الحوار الناجح: 
١. الاحترام المتبادل. 
٢. حوار مبني على قبول الآخر.
٣. أضع نفسي مكان الآخر.
٤. حوار بحرية دون مقاطعة... الأذن التي تصغي.
٥. اللغة المستخدمة مفهومة وواضحة.
٦. حوار ليس هدفه الجدل 
٧. حوار يلامس واقع الآخر
 
كما تحدث فضيلة الدكتور الشيخ عبدالله شلبي مسؤول مساجد القاهرة وقد أكد فضيلته على أن الأديان بها ثلاثة أمور وهي العقيدة والعبادة والمعاملة، مؤكدًا العقيدة والعبادة لك ولغيرك كل بحسب دينه أما الثالثة المعاملة فهى  هي التي تجمع بينك وبين غيرك، اسمع مني كما تسمع عني

كما تحدث القس رفعت فكري رئيس مجلس الحوار والعلاقات المسكونية بسنودس النيل الإنجيلي. والذي تكلم عن أهمية التربية والنشأة الصحيحة بعيدا عن التعصب وأساليب الشحن السلبية المتبادلة ونتائجها مستقبلا وهي 
١. التنوع والتعددية إرادة إلهية لا يمكن انكارها..أنت لست بمفردك 
٢. مشكلة البشر في مرض التعصب. 
٣. اقبل الاخر بغض النظر عن لونه وشكله ومعتقده ودينه 
٤. التعددية ثراء والتنوع غنى
وأدار اللقاء القس كامل إبراهيم وشارك القس إبراهيم ناجح راعي كنيسة الإنجيلية  بمدينة مغاغة.

الإسلام العلاقات المسكونية القس رفعت فكري ألقى القيادات السياسية

الأكثر قراءة

تحرك برلمانى عاجل لمواجهة التعدى على المساحات الخضراء فى أكتوبر

مدبولى: نقل المقابر لتطوير "القاهرة" مثل نقل 22 معبدًا لبناء السد العالى

لمعَة كاذبة.. زيجات مُهددة بالانهيار بسبب الذهب "المغشوش" في مصر

بعد إعلان التمرد.. أبرز محطات الخلاف بين فاجنر والجيش الروسى

إدراج 13 جامعة مصرية فى تصنيف "ليدن" العالمى

قائد فاجنر يرد على بوتين ويرفض الاستسلام.. ويعلن إسقاط مقاتلة "سوخوى 35"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

اقتراح لوزير الشباب والرياضة والقائمين على منظومة كرة القدم فى مصر!

الحسين عبدالرازق

رِجل الغُراب والمُساكنة وفصل الخِطاب!

محمد مصطفى أبو شامة

يا رب تُوعِدْهم يا رب

حسين دعسة

خبراء مكافحة الإرهاب فى الأمم المتحدة: إفريقيا هى بؤرة الإرهاب فى العالم

صفاء النجار

لوفر أبوظبى فاترينة عرض رائعة للحضارات العالمية «5-5»

سارة شريف

نتنياهو وأوربان.. غرام فى بودابست

د.كريمة الحفناوى

المؤسسات الثقافية الحكومية والأهلية والحوار الوطنى

ماجد حبته

مودى.. واشنطن ثم القاهرة

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

«الأباتشى» فى جنين.. هل تستعد إسرائيل لعملية عسكرية بالضفة الغربية؟

فلسطين تدين مصادقة الاحتلال على إقامة عشرات البؤر الاستيطانية

الإمارات تدين اعتداءات المستوطنين الإرهابية على الأراضى الفلسطينية