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السبت 24 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط عيادة أطفال غير مرخصة وتشميع مركز نساء وتوليد بالإسماعيلية (صور)

جانب من الجولة
جانب من الجولة

أعلن الدكتور علي حطب، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، أن إدارة العلاج الحر شنت حملة مفاجئة على عدد من المنشآت الطبية غير الحكومية "الخاصة"، شملت المرور على 5 منشآت طبية وهي 2 معمل تحاليل، مركز نساء وتوليد، عيادة أطفال ومركز أسنان.

وشدد وكيل وزارة الصحة على تكثيف تلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة لضبط المخالفين.
كانت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالإسماعيلية برئاسة دكتورة هبة طه قامت بتشكيل لجنة تضم في عضويتها دكتورة نورهان عادل، دكتورة نهال أحمد، ودكتورة آية رجب بإدارة العلاج الحر؛ للمرور على المنشآت الطبية الخاصة بمركز ومدينة الإسماعيلية.

وقال الدكتور علي حطب، وكيل وزارة الصحة، إن المخالفات التي رصدتها الحملة تنوعت بين إدارة منشأة صحية بدون ترخيص، وذلك مخالف للمادة 1 و 2 من قانون رقم 51 لسنة 1981 والمعدل برقم 153 لسنة 2004، وجود كبسولة لعلاج الصفراء للأطفال الحديثي الولادة غير مرخصة داخل عيادة للأطفال، الحفظ الغير سليم للعينات في المعامل، عدم اتباع سياسة مكافحة العدوى بالمخالفة لقانون رقم 4 لسنة 1994، عدم مطابقة غرفة التعقيم في بعض المنشآت للشروط وعدم وجود تواريخ على الأدوات المعقمة، وعدم وجود غرفة نفايات، فضلاً عن التخلص الغير آمن من النفايات الخطرة.

وأشار "حطب" إلى أن الحملة أسفرت عن تشميع أحد مراكز النساء والتوليد، وذلك طبقاً لقرار السيد المحافظ، وعمل محاضر إثبات حالة للمنشآت المخالفة بناء على ما رصدته اللجنة من مخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للعرض على معالي الوزير المحافظ.
يأتي ذلك في إطار خطة وزارة الصحة والسكان وتوجيهات اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، بالمرور المكثف وإحكام الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة للتأكد من ترخيصها ومطابقتها للاشتراطات الصحية؛ حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

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