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السبت 24 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

طلب إحاطة بشأن خروج "مصر للطيران" ضمن قائمة الأفضل عربيًا

هناء انيس
هناء انيس

تقدمت هناء أنيس رزق الله عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، بشأن خروج الشركة الوطنية "مصر للطيران" ضمن قائمة أفضل 10 شركات عربيًا وإفريقيًا.

وقالت “أنيس” في طلب إحاطة توجهت به إلى وزير الطيران: "تواجه الشركة الوطنية "مصر للطيران" تحديات كبيرة خلال السنوات الأخيرة، هي الأصعب منذ تاريخ إنشائها بدايةً من تداعيات جائحة كورونا والتي كبدت شركات الطيران حول العالم خسائر تقدر بـ 314 مليار دولار وفقًا لتقارير عالمية".

وأوضحت: "لم يكن الحال أفضل بالنسبة للشركة الوطنية "مصر للطيران"، حيث تكبدت الشركة خسائر واسعة بعد أن شهدت حركة السفر عليها هبوطًا بنسبة 66 %".

وأشارت إلى تكبد مصر للطيران خسائر تقدر بنحو 30 مليارات جنيه منذ بداية أزمة كورونا فى مارس الماضى وحتى نهاية عام 2022، كما تراوحت الخسائر الشهرية للشركة ما بين 700 إلى 800 ألف دولار.

وتابعت، غير أن ما نحتاج أن نتوقف أمامه أن ما شهدته شركة "مصر للطيران" من تحديات تكاد تكون مشابهة لنفس التحديات التي تواجه شركات الطيران العربية والإفريقية ومع ذالك، نجد أن شركتنا الوطنية خرجت من قائمة أفضل 100 شركة عالميًا وفقًا لتصنيف "sky trax""، حيث جاءت 11 شركة عربية من بينهم 4 من الإمارات، تصدرت القائمة "طيران القطرية- طيران الإمارات- طيران الإتحاد- السعودية- العُمانية- الخليج- الكويتية.. ألخ"، لافتة إلى أن تصنيف skytrax من أهم التصنيفات المعنية بصناعة النقل الجوي، حيث تعد جودة الخدمات من أهم المعايير التي يستند عليها.

وأكملت: على مستوى شركات الطيران الإفريقية، نجد أن شركة "مصر للطيران" تراجعت كثيرًا بعد أن تذيلت القائمة، بعد أن تصدرتها الشركة الإثيوبية.

وشددت على أن شركتنا الوطنية "مصر للطيران" كانت في وقتٍ من الأوقات من الشركات الرائدة عالميًا، وقد أصبحت عند تأسيسها عام 1932 سابع شركة طيران ناقلة على مستوى العالم، كما شددت على أن الشركة في حاجة ماسة لكي تسترد ريادتها عربيًا وإفريقيًا وعالميًا.

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