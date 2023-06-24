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السبت 24 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسيوط يناقش استعدادات إطلاق حملة "100 يوم صحة"

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إطلاق حملة "100 يوم صحة" غدا، وسيتم تدشينها من العاصمة الإدارية بحضور رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان لتكون نقطة انطلاق لباقى المحافظات، لتقديم خدمات المبادرات الرئاسية بالمجان فى قطاع الصحة والوصول للمواطنين فى أماكن التجمعات والمراكز والأحياء.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ الخطة القومية للمبادرات الرئاسية بقطاع الصحة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده بمكتبه بديوان عام المحافظة بحضور الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة والسكان والدكتور أحمد سيد وكيل مديرية الصحة والدكتورة عفاف نجاح عضو المكتب النفى لوكيل الوزارة والدكتورة نهى عبد الله مدير عام الرعاية الاساسية ومسئول المبادرات الرئاسية بمديرية الصحة وممدوح جبر مدير المتابعة الميدانية بالمحافظة وحسنى رجب مدير العلاقات العامة بمديرية الصحة.


وناقش المحافظ مواقع تواجد الفرق الثابتة لحملة " 100 يوم صحة " والتى ستضم فرق طبية متكاملة وعيادات طبية منتقلة للكشف على جميع الامراض وتقديم خدمات المبادرات الرئاسية وفرق التوعية واختيار 4 مواقع رئيسية هى امام حديقة الفردوس ومنطقة الممشى السياحى بحى شرق ومنطقة ميدان المحطة بمدينة اسيوط وبمدينة ابوتيج بالاضافة الى مواقع الفرق الثابتة بالمراكز والاحياء واماكن التجمعات والوحدات الصحية.


وأكد محافظ أسيوط على دعمه الكامل لحملة " 100 يوم صحة "، وتقديم كافة التسهيلات لها لتحقيق أقصى استفادة منها من خلال 43 فرقة طبية على مستوى المحافظة تقدم خدماتها بالمجان للمواطنين ،وذلك  طوال أيام الحملة من  25 يونيو وطوال أيام العيد وحتى أول أكتوبر ، وتكثيف الدعاية والاعلان عنها بمختلف الوسائل واستهداف اماكن تجمعات المواطنين امام دور العبادة ومحطات القطار والاتوبيس والمواقف والحدائق والمتنزهات وكورنيش النيل لاستهداف أكبر عدد ممكن من المواطنين ،مشدداً على تجهيز الاطقم الطبية المشاركة فى الفرق الثابتة والمتحركة لتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وخاصة خدمات المبادرات الرئاسية فى قطاع الصحة والتى تم اطلاقها تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، لافتاً الى متابعته المستمرة والميدانية لفعاليات الحملة بمختلف مواقع العمل وتوجيه رؤساء المراكز والاحياء لتقديم كافة الدعم والتسهيلات للحملة.


وأشار وكيل وزارة الصحة بالمحافظة الى جاهزية الاطقم الطبية وأعضاء الفرق وبدء العمل بالمبادرة يوم الاحد وفقاً للخطة التى تم وضعها على يتم العمل بالفرق الثابتة بجميع المبادرات والتسجيل الالكتروني وكذلك الورقي والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والمستهلكات والمطبوعات والتدريب حال الاحتياج لذلك، والتنسيق التام بين جميع الإدارات الفنية المعنية بالمديرية، وبجاهزية الفرق المتنقلة وانتظام الفرق الثابتة بالوحدات الصحية واماكن التجمعات بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدنى ورؤساء المراكز والاحياء وذلك طوال فترة عمل الحملة ، تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان.

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إطلاق حملة الحدائق والمتنزهات الدكتور محمد زين الدين حافظ الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوري العاصمة الإدارية العلاقات العامة اللواء عصام سعد محافظ أسيوط المبادرات الرئاسية الوحدات الصحية أماكن التجمعات

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