ads
السبت 24 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الشركة الراعية تنهي أزمة الحكام مع الجبلاية مؤقتًا

اتحاد الكرة
اتحاد الكرة

أنهت الشركة الراعية لاتحاد الكرة أزمة الحكام مع مسئولى اتحاد الكرة بشكل مؤقت، بعدما وافقت الشركة على منح الجبلاية 8 ملايين جنيه، توجه جميعها لصالح الحكام لتسديد جزء من مستحقاتهم المتأخرة لدى الجبلاية .

وأبلغ مسئولو اتحاد الكرة لجنة الحكام برئاسة البرتغالى فيتور بيريرا، بصرف جزء من مستحقات الحكام خلال الساعات المقبلة، حتى يتم احتواء ثورة الحكام قبل حلول إجازة عيد الأضحى المبارك .

ومن المقرر ان يتم منح الشيكات الخاصة بمسحتقات الحكام غدا الأحد على ان يتم الصرف مباشرة، حتى تهدأ الامور بعدما اشتعلت خلال الفترة الماضية .

وهدد عدد كبير من الحكام بعدم إدارة المباريات فى حال عدم حصولهم على المستحقات المتأخرة، خاصة وأن الحكام لم يحصلوا على مستحقاتهم منذ شهر ديسمبر الماضى، فى الوقت الذى يتقاضى فيه رئيس لجنة الحكام راتبه بالدولار دون أى تأخير وهو ما أوجد حالة من القتنهة داخل اللجنة خلال الأيام الماضية.

ومن المقرر أن يتم صرف جزء كبير من المستحقات المتأخرة للحكام بمختلف الدرجات، على أن يتم تسوية باقي المستحقات المتأخرة للحكام في فترة لاحقة بمجرد توافر سيولة جديدة في خزينة الجبلاية .

وجاءت هذه الخطوة من جانب اتحاد الكرة بعد المطالبات بين الحكام بتنظيم وقفة احتجاجية داخل اتحاد الكرة يوم الاثنين المقبل، احتجاجًا على توقف صرف المستحقات المالية الخاصة بالحكام منذ فترة بمختلف الدرجات، حيث لم يتقاضى حكام الدوري الممتاز لمدة تزيد من 6 أشهر حيث بصل المبلغ الاجمالى غلى ما يقرب من 20 مليون جنيه .

ويسعى رجال الجبلاية لاحتواء ازمة الحكام حتى لا يصل الامر إلى الوقفات الاحتجاجية فى ظل السعى لانهاء الموسم فى موعده قبل نهاية شهر يوليو المقبل.

أجازة عيد الأضحى المبارك اتحاد 20 مليون جنيه 20 مليون ازمة الحكام

الأكثر قراءة

بوتين: ما حدث من قوات فاجنر "طعنة فى الظهر"

رئيس الوزراء من داخل عمارات سور مجرى العيون: الصورة أبلغ من أى حديث

رئيس الوزراء: مقابر "الخالدين" ستكون على أعلى مستوى وتليق بالزعماء التاريخيين

بوتين: نواجه خيانة للوطن والرد على تمرد "فاجنر" سيكون قاسيًا

لجنة هندسية لمعاينة آثار انهيار أجزاء من عقار الجمرك بالإسكندرية

قائد "فاجنر" يرد على بوتين: اتخذت الطريق الخطأ.. قريبًا سيكون لنا رئيس جديد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مصطفى أبو شامة

يا رب تُوعِدْهم يا رب

حسين دعسة

خبراء مكافحة الإرهاب فى الأمم المتحدة: إفريقيا هى بؤرة الإرهاب فى العالم

صفاء النجار

لوفر أبوظبى فاترينة عرض رائعة للحضارات العالمية «5-5»

سارة شريف

نتنياهو وأوربان.. غرام فى بودابست

د.كريمة الحفناوى

المؤسسات الثقافية الحكومية والأهلية والحوار الوطنى

ماجد حبته

مودى.. واشنطن ثم القاهرة

بسنت حسن

الخيط الرفيع بين القاتل و الشهيد

خالد حريب

أشرف أمين. . النجار الذي أبدع

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

«الأباتشى» فى جنين.. هل تستعد إسرائيل لعملية عسكرية بالضفة الغربية؟

فلسطين تدين مصادقة الاحتلال على إقامة عشرات البؤر الاستيطانية

الإمارات تدين اعتداءات المستوطنين الإرهابية على الأراضى الفلسطينية