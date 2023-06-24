الشركة الراعية تنهي أزمة الحكام مع الجبلاية مؤقتًا

أنهت الشركة الراعية لاتحاد الكرة أزمة الحكام مع مسئولى اتحاد الكرة بشكل مؤقت، بعدما وافقت الشركة على منح الجبلاية 8 ملايين جنيه، توجه جميعها لصالح الحكام لتسديد جزء من مستحقاتهم المتأخرة لدى الجبلاية .

وأبلغ مسئولو اتحاد الكرة لجنة الحكام برئاسة البرتغالى فيتور بيريرا، بصرف جزء من مستحقات الحكام خلال الساعات المقبلة، حتى يتم احتواء ثورة الحكام قبل حلول إجازة عيد الأضحى المبارك .

ومن المقرر ان يتم منح الشيكات الخاصة بمسحتقات الحكام غدا الأحد على ان يتم الصرف مباشرة، حتى تهدأ الامور بعدما اشتعلت خلال الفترة الماضية .

وهدد عدد كبير من الحكام بعدم إدارة المباريات فى حال عدم حصولهم على المستحقات المتأخرة، خاصة وأن الحكام لم يحصلوا على مستحقاتهم منذ شهر ديسمبر الماضى، فى الوقت الذى يتقاضى فيه رئيس لجنة الحكام راتبه بالدولار دون أى تأخير وهو ما أوجد حالة من القتنهة داخل اللجنة خلال الأيام الماضية.

ومن المقرر أن يتم صرف جزء كبير من المستحقات المتأخرة للحكام بمختلف الدرجات، على أن يتم تسوية باقي المستحقات المتأخرة للحكام في فترة لاحقة بمجرد توافر سيولة جديدة في خزينة الجبلاية .

وجاءت هذه الخطوة من جانب اتحاد الكرة بعد المطالبات بين الحكام بتنظيم وقفة احتجاجية داخل اتحاد الكرة يوم الاثنين المقبل، احتجاجًا على توقف صرف المستحقات المالية الخاصة بالحكام منذ فترة بمختلف الدرجات، حيث لم يتقاضى حكام الدوري الممتاز لمدة تزيد من 6 أشهر حيث بصل المبلغ الاجمالى غلى ما يقرب من 20 مليون جنيه .

ويسعى رجال الجبلاية لاحتواء ازمة الحكام حتى لا يصل الامر إلى الوقفات الاحتجاجية فى ظل السعى لانهاء الموسم فى موعده قبل نهاية شهر يوليو المقبل.