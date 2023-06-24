بدء أعمال الحفر بمشروع المدينة الشبابية البدوية فى موط بمركز الداخلة

أعلن اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، البدء في أعمال الحفر والإنشاءات بمشروع المدينة الشبابية البدوية في مدينة موط بمركز الداخلة، والمقامة على مساحة ١٢ فدّانًا، وذلك في إطار خطة المحافظة للنهوض بالمنشآت الرياضية وتطوير الأنشطة الشبابية واستغلال طاقات الشباب.

وأوضح الزملوط أنه تم التخطيط لتصميم المدينة على الطراز البيئي المستوحى من التراث الواحاتي، والتي تضم مباني إقامة سكنية ومباني خدمية وأنشطة ترفيهية وملاعب رياضية متعددة الاستخدام وحمامي سباحة أوليمبيّين وخاصّين، وصالة مغطاة وناديًا صحيًا وكهف الملح وبحيرة كبريت علاجية.