رئيس "المرافق العامة": النقابة حريصة على تعزيز علاقاتها الدولية

أكد هشام فؤاد، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة، استمرار دور النقابة في التعاون الدولي لتبادل الخبرات مع النقابات والمنظمات العمالية المُماثلة حول العالم، لتوعية عمال القطاع بالمعايير الدولية، والاستفادة من تجارب البلدان الأخرى في كافة حقوق وواجبات العمال، وزيادة إنتاجية الشركات، وتعزيز علاقات العمل في المواقع الإنتاجية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وقال فؤاد، خلال زيارة وفد من النقابة العامة للعاملين بالطاقة بجمهورية أوزبكستان إلى شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، استقبلهم المهندس إيهاب الفقي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، إن هذه الزيارة تأتي في إطار نشاط النقابة العامة في مجال العلاقات الدولية، موضحاً أنها حريصة على تعزيز تلك العلاقات توازياً مع دفاعها عن حقوق واستقرار عمالها وتوعيتهم بواجباتهم، وأنها تأتي في ضوء تبادل الخبرات بين النقابة العامة للعاملين بالمرافق بجمهورية مصر العربية،و النقابة العامة للعاملين بالطاقة بجمهورية أوزباكستان في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة.

واستعرض المهندس محمد الحسيني، رئيس قطاع المتابعة وشئون التعاون مع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، أمام الوفد نبذة تاريخية عن الشركة والتطورات الحديثة في مجال عملها، كما تفقد الضيوف مركز التحكم الإشرافي بمقر الشركة.

وأشاد الوفد الأوزباكستاني بالتطور الهائل في مجال تطوير الشبكات وتحويلها إلى شبكات ذكية بهدف تحسين خدمات الطاقة وميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ورحب المهندس إيهاب الفقي، رئيس الشركة، بالضيوف في إطار العلاقات الوطيدة بين البلدين، وقدم هشام فؤاد درع النقابة العامة، للمهندس إيهاب الفقي تقديرا من النقابة بدور رئيس الشركة في النهوض بالشركة والعاملين بها.

كما قدم أيضا المهندس ايهاب الفقى رئيس الشركة درع الشركة لرئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق، معربا بخالص الشكر والتقدير بالدور الهام لرئيس النقابة العامة وأعضائها.

وكان في استقبال الوفد الأوزباكستاني ورئيس النقابة العامة للمرافق كلاً من، المحاسب علاء عبد العليم رئيس قطاعات الشئون التجارية والمشرف على قطاعات الشئون المالية والموارد البشرية، والمهندسة سلوى عبدالرحمن رئيس قطاعات شبكات التوزيع، والمهندس خالد غمري رئيس قطاعات الشئون الفنية، ومصطفى درويش رئيس قطاع شئون مكتب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، والنقابى بشير موسى عضو مجلس الإدارة ممثلا عن العاملين وعلي النحاس عضو اللجنة النقابية بالشركة.

جانب من الزيارة

جانب من الزيارة

جانب من الزيارة

جانب من الزيارة

جانب من الزيارة

جانب من الزيارة

جانب من الزيارة

جانب من الزيارة

جانب من الزيارة

جانب من الزيارة

جانب من الزيارة

جانب من الزيارة

جانب من الزيارة