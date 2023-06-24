سيولة مرورية بشوارع القاهرة والجيزة اليوم السبت

شهدت الطرق الرئيسية في القاهرة والجيزة صباح اليوم، سيولة في حركة السيارات، وذلك تزامنًا مع عودة الموظفين من العطلة الأسبوعية.

وشهد كوبري أكتوبر سيولة مرورية للسيارات أمام القادم من الجيزة باتجاه مناطق وسط البلد والقاهرة، وأيضا في الاتجاه العكسي، وكذلك الأمر للمتجه من ميدان التحرير إلى مدينة نصر وبمحور النصر وصولا إلى المنصة.

ظهرت حالة من الانسيابية المرورية بمنطقة مدينة نصر، تحديدًا في شارع عباس العقاد والطيران وميدان هشام بركات وصولا إلى الدائري.

كما شهدت محافظة الجيزة سيولة مرورية، حيث شهد شارع الهرم الرئيسي تباطؤا في الحركة، وذلك بسبب الأعمال الإنشائية التي تتم به حتى المريوطية، حيث يتم إنشاء 5 محطات مترو أنفاق، وتم إلزام السائقين بالتوجه إلى الطرق البديلة المحددة، وظهرت سيولة مرورية بمنطقة مشعل وشارع العشرين وشارع ترسا والعروبة.

وظهرت انسيابية مرورية للمتجه إلى كوبري الجيزة المعدني وشارع فيصل بمنطقة الطوابق حتى العشرين، كما ظهرت سيولة مرورية أخرى في شارع السودان حتى جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولا لمناطق أرض اللواء وبولاق وإمبابة حتى الوراق.