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السبت 24 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس الوزراء يبدأ الجولة التفقدية بمنطقة عين الصيرة

الدكتور مصطفى مدبولى
الدكتور مصطفى مدبولى

استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولته التفقدية اليوم السبت، بزيارة منطقة مقابر عين الصيرة، والتي سيتم إنشاء مقابر الخالدين بها.

أجرى "مدبولي" ومرافقوه جولة موسعة داخل المقابر، حيث اطلع رئيس الوزراء على عدد من المقابر لشخصيات تاريخية مثل الزعيم أحمد عرابي والأميرلاي أحمد الحسن وغيرهما.

رافق رئيس الوزراء الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، والدكتورة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة، والمهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضرية، ولفيف كبير من المسئولين.

استهل الدكتور مصطفى مدبولي اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة الزعيم أحمد عرابي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزرا خالد عبد العال محافظ القاهرة صندوق التنمية الحضرية رئيس صندوق التنمية الحضرية

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