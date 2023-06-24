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السبت 24 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

لجنة هندسية لمعاينة آثار انهيار أجزاء من عقار الجمرك بالإسكندرية

مكان الانهيار
مكان الانهيار

قررت نيابة الجمرك بالإسكندرية سرعة طلب تحريات المباحث حول انهيار أجزاء من عقار بحي الجمرك، دون حدوث إصابات أو خسائر بشرية في الأرواح، وتشكيل لجنة هندسية لمعاينة آثار الانهيار، والتحفظ على ملف العقار لفحصه، وسؤال شهود العيان حول الواقعة. 

تلقى اللواء خالد البروي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة الجمرك، يفيد بورود بلاغ بانهيار شرفة العقار رقم 36 المغاربة، دون وقوع أي إصابات.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وضباط قسم شرطة الجمرك ورجال الحماية المدنية، رفقة سيارة إسعاف، إلى موقع الحادث، وتم وضع كردون أمنى بمحيط العقار، وجرى التعامل مع الحادث.

وقالت المهندسة نهى خليفة، رئيس حي الجمرك، إنه فور ورود بلاغ بسقوط أجزاء من العقار 36 المغاربة، توجهت على الفور إدارة المشروعات إلى المكان المذكور، وتبيّن بالمعاينة أنه تم سقوط أجزاء من بلكونة بالدور السابع دون إصابات.

وأضافت رئيس حي الجمرك أنه تم إزالة الأجزاء الخطرة والمعلقة من البلكونة، وبالرجوع لقسم المنشآت تبيّن أن العقار صادر له قرار ترميم، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية وتحرير محضر بضرورة إلزام السكان بتنفيذ القرار وجارٍ المتابعة.

وأكدت "خليفة" أن ذلك جاء وفقًا لتكليفات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للعقارات الآيلة للسقوط ذات الخطورة الداهمة المهددة لحياة وأرواح المواطنين، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

أخطرت النيابة الأجهزة الأمنية التحفظ على الحماية المدنية أمن الأسكندرية إنهيار أجزاء من عقار

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