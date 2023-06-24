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السبت 24 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة 12 مواطنا في انقلاب ميكروباص بصحراوي سوهاج

انقلاب ميكروباص
انقلاب ميكروباص

وقع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على محمل بالركاب على الطريق عقب اختلال عجلة القيادة بيد السائق على الطريق الصحراوى الشرقى اتجاه أسيوط،، نتج عن الحادث إصابة 12 مواطنا بإصابات متفرقة بالجسم.

كانت تلقت الأجهزة المعنية بسوهاج بلاغا بوقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقي، وتم الدفع بالمعدات إلى مكان الحادث وتم رفع أثار الحادث من على الطريق وتم إعادة حركة السير عقب توقفه جزئيا.

 و بالفحص تبين من خلال الفحص والمعاينة بانقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقي باتجاه محافظة أسيوط بجوار كافتيريا رواد العرب عقب اختلال عجلة القيادة بيد السائق نتج عن الحادث  اصابة 12 مواطنا بإصابات متفرقة بالجسم.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعى لتلقى العلاج اللازم وتم الدفع بالقوات إلى مكان الحادث وتم رفع أثار وتمت إعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

انقلاب سيارة ميكروباص الطريق الصحراوي الشرقي إصابات متفرقة الأجهزة المعنية بسوهاج

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