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السبت 24 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل شباب دمياط يتابع تطوير مراكز شباب مبادرة "حياة كريمة"

شباب ورياضه
شباب ورياضه

أعلن الدكتور وليد الشاذلي، وكيل وزارة الشباب والرياضة في محافظة دمياط، عن آخر التطورات بعددٍ من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرية تفتيش ثان التابعة للوحدة المحلية بالمحمدية بمركز كفر سعد، منها مركز شباب تفتيش ثان التابع لإدارة شباب كفر سعد، حيث تم استعراض جميع الملاحظات التي تم رصدها لمشروعات المبادرة بقرية تفتيش ثان، وبحث خطة المرحلة المقبلة للانتهاء من كل الأعمال وتوصيل المرافق وتركيب العدادات للمنشآت الخدمية وكذلك خطة الفرش والتشغيل لها، وأيضًا عرض الموقف الخاص بتسليم المشروعات التي تم الانتهاء منها بمركز كفر سعد.

يذكر أن الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، أجرت جولات ميدانية منذ أيام تفقدت خلالها موقف سيارات الأجرة و يشمل حارات لانتظار السيارات مزودة بمظلات وكافيتريا ودورات مياه.

وتفقدت أيضًا مجمع الخدمات الزراعية والوحدة البيطرية ومجمع الخدمات الحكومية ومركز شباب المحمدية ، حيث بحثت خلال الزيارة موقف توصيل المرافق وتركيب العدادات كذلك الموقف الخاص بمنظومة الحماية المدنية بتلك المنشآت.

كما تابعت محافظ دمياط، موقف الأعمال الجارية بمشروع إنشاء الوحدة الصحية بالمحمدية، وناقشت خطة المرحلة القادمة للانتهاء من المشروع وفقًا للمعايير والاشتراطات الخاصة بالمنشآت الصحية.

وتضمنت الجولة تفقد محطة معالجة صرف صحي المحمدية لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع التوسعات بها، وكذلك زيارة محطة رفع صرف صحي الفؤداية للوقوف على الموقف التنفيذى بها، حيث يخدم المشروع قريتيّ الفؤداية وتفتيش ثان. 

وأشارت محافظ دمياط، إلى متابعة المحافظة لآخر التطورات بجميع مشروعات المبادرة دوريًا لتحقيق أهداف هذا المشروع القومي العملاق الذي أطلقه رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري وخدمة الأهالي وتوفير حياة كريمة لهم، وتحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة.

ويشار إلى أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تجري بمرحلتها الأولى بمركز كفر سعد، لتشمل تطوير ٢٨ قرية بإجمالي ٢١٩ تابعًا.

دمياط شباب ورياضة حياة كريمه كفر سعد محافظة دمياط

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