بتكلفة 10 ملايين جنيه.. موقف دكرنس الحضاري طفرة إنشائية في الدقهلية

شهدت محافظة الدقهلية، خلال السنوات الماضية، طفرة إنشائية على كل الأصعدة في إطار توفير "حياة كريمة" من خلال توفير كل الخدمات في مختلف القطاعات، ويتم العمل حاليًا لإنشاء موقف دكرنس الحضاري بتكلفة تصل إلى ١٠ ملايين جنيه على مساحة ٣٨٠٠ متر مربع ويتسع لما يزيد على ١٥٠ سيارة.

وتواصل الأجهزة التنفيذية أعمالها من أجل الانتهاء من إنشاء موقف دكرنس الحضاري قبل ٣٠ يونيو الجاري.

ويُعد الموقف نقلة حضارية كبيرة بمدينة دكرنس، ومن المقرر أن يضم الموقف كل الخطوط لربط مدينة دكرنس بمختلف قرى المركز ومدن الدقهلية وعدد من المحافظات الحدودية.

ويأتي موقف دكرنس في إطار تلبية احتياجات المواطنين وتحسين مستوى الخدمة المقدمة من خلال إنشاء موقف حضاري يضم كل الخدمات ويسهل حركة المواطنين من وإلى مركز دكرنس.

من جهته، أكد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، أن الموقف الحضاري بدكرنس، سيضم منطقة خدمات تشتمل على مسجد وأماكن لانتظار المواطنين ومحلات وكافتيريا ودورة مياه.

وأشار محافظ الدقهلية، إلى أنه تم وضع خطة متكاملة لإقامة مواقف حضارية على مستوى محافظة الدقهلية تليق بالمواطن لتسهيل حركة الركاب داخل المراكز المختلفة وذلك في ظل بناء الجمهورية الجديدة.

كما استمرت الأعمال اليومية لتنفيذ التطوير ورفع كفاء شارع الجيش بالكامل وكورنيش ترعة المنصورية أسفل كوبري سندوب كمرحلة أولى.

وأوضح "مختار" أن أعمال التطوير ستشمل رصف وتطوير الحدائق العامة بطول شارع الجيش وكورنيش سندوب بطول 500 متر لتوفير متنفس ترفيهي للمواطنين، بالإضافة إلى صيانة الحدائق العامة بداية من الاستاد وصولًا إلى ميدان أم كلثوم لحين البدء في تطوير هذا الجزء من الشارع في المرحلة الثانية، مشددًا على عدم المساس بالحدائق العامة مع تطويرها بالكامل من خلال توفير مقاعد للمواطنين وزراعة أشجار مثمرة.