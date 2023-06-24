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السبت 24 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تقرير: مصر من أهم الشركاء التجاريين للهند في القارة الإفريقية

الرئيس السيسي ورئيس
الرئيس السيسي ورئيس وزراء الهند

أبرز تقرير هندي أهمية زيارة رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى مصر، مشيرًا إلى أن مصر من أهم شركاء الهند التجاريين في القارة الإفريقية.

وقالت صحيفة "ذا برنت" الهندية، في تقرير، إن مصر والعند يملكان تاريخ طويل من التشارك والتفاهم السياسي الوثيق على أساس من الاتصال والتعاون في القضايا الثنائية والإقليمية والعالمية.

وأشار التقرير: إلى أن الهند ومصر هما من أعظم الحضارات القديمة في العالم، وتعود روابطنا إلى أكثر من 4000 عام  فلقد كانت لدينا اتصالات بحرية على مر القرون وفي السنوات الأخيرة، وانتقلت العلاقة من قوة إلى قوة، وعلى وجه الخصوص.

ونوه بأن زيارة رئيس الوزراء مودي مهمة من حيث تمديد علاقته الحميمة طويلة الأمد مع في الهند، حيث سيزور مسجد الحاكم بأمر الله، باعتباره موقعًا ثقافيًا مهمًا لمجتمع الداوودي البهرة في القاهرة.

وقالو الصحيفة يزور رئيس الوزراء مودي مصر بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي،  في يناير 2023، عندما احتفلت الهند بعيد الجمهورية باعتباره الضيف الرئيسي.

وكانت الهند خامس أكبر شريك تجاري لمصر في الفترة من أبريل 2022 إلى ديسمبر 2022، وكانت في المرتبة 11 من حيث أكبر مستورد للبضائع المصرية وخامس أكبر مصدر لمصر خلال نفس الفترة.

وبلغت أحدث التجارة الثنائية بين البلدين 5.175 مليار دولار في ( أبريل2022 - يناير 2023) مع 3.473 مليار دولار في الصادرات الهندية و 1.702 مليار دولار في الواردات الهندية.

وتم تسجيل أكثر من 450 شركة هندية في مصر ، منها حوالي 50 شركة نشطة في مختلف القطاعات باستثمارات مجمعة تتجاوز 3.15 مليار دولار أمريكي، وما يقرب من نصفها عبارة عن مشاريع مشتركة أو شركات تابعة هندية مملوكة بالكامل بينما يعمل الباقي من خلال مكاتب تمثيلية لها، كما تبلغ استثمارات الشركات المصرية في الهند حوالي 37 مليون دولار.

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