5 أخطاء رئيسية سبقت الانفجار الداخلى الكارثى لغواصة تيتان

كشف موقع "إنسايدر" الأمريكي، عن سلسلة من الأخطاء، سبقت مهمة غواصة تيتان المحكوم عليها بالفشل لزيارة حطام سفينة تيتانيك، والتي انتهت بموت جميع من كانوا على متنها.

وأعلن خفر السواحل الأمريكية، أن الركاب الخمسة الذين كانوا على متن السفينة تيتان لقوا حتفهم في انفجار كارثي، مستشهدين بالحطام الذي تم العثور عليه في قاع المحيط.

وفال الموقع الأمريكي: “الآن يتم طرح أسئلة حول سبب تجاهل أو رفض مخاوف السلامة المتعلقة بتصميم وتشغيل السفينة، في حين أنه من غير الواضح سبب الانفجار”، وأشار الخبراء إلى الأعلام الحمراء حول سلامة تيتان التي كانت واضحة قبل الرحلة.

1. تم صنع الهيكل من ألياف الكربون

قال التقرير، إن غواصة تيتان تتكون من قبتين من التيتانيوم متصلتين ببعضهما البعض بواسطة أسطوانة من ألياف الكربون بسمك خمسة بوصات، وكان هذا اختيارًا غير تقليدي لغواصة في أعماق البحار، والتي عادة ما يكون لها بدن مصنوع من مواد أقوى مثل الفولاذ أو التيتانيوم.

وقال المخرج السينمائي وخبير الغوص العميق جيمس كاميرون، إن ميزة استخدام ألياف الكربون هي أنها أخف وزنا وأرخص بكثير، والعيب هو أنه ليس لديه قوة في الانضغاط.

2. تم تجاهل المخاوف بشأن نظام الإنذار المبكر

أوضح التقرير أن الشركة المصنعة للغواصة تطورها لنظام مراقبة صوتي متقدم، وتم تصميم التكنولوجيا للتحذير من حدوث عطل في الهيكل في الوقت المناسب للقيام بشيء حيال ذلك.

وحذر لوكريدج من أن نظام الكشف كان عديم الفائدة فعليًا - فلن يوفر سوى أجزاء من الثانية، من التحذير قبل حدوث انفجار داخلي كارثي.

ورفضت الشركة اتباع توصياته بشأن "الاختبارات غير المدمرة" على الهيكل للتأكد من أنه "منتج قوي وآمن لسلامة الركاب والطاقم.

3. رفض الغواصة المكالمات للمصادقة على إجراءات السلامة

من المحتمل ألا تمر السفينة مطلقًا باختبار صارم للسلامة وفقًا لمعايير الصناعة - وفي الواقع جادلت في عام 2019 بأنها لم تكن بحاجة إلى ذلك.

وقال ديفيد بوج، الصحفي الذي استقل تيتان في عام 2022، إنه وقع على تنازل ينص على أن: “هذه السفينة التجريبية لم تتم الموافقة عليها أو اعتمادها من قبل أي هيئة تنظيمية، ومن المحتمل أن تكون السفينة قد تم التصديق عليها منذ ذلك الحين ، على الرغم من عدم ظهور دليل على ذلك”.

وكتب محامو لوشريدج: “لن يكون الركاب الذين يدفعون الثمن على دراية بهذا التصميم التجريبي ولن يتم إبلاغهم به، وتم رفع نهج الشركة في الحصول على الشهادة من قبل مجموعة التجارة المهنية وهي جمعية التكنولوجيا البحرية في خطاب عام 2018”.

4. أثار موظفو الغواصة مخاوف تتعلق بالسلامة لكن تم طردهم أو تجاهلهم

لم يكن أداء الشركة المسؤلة جيدًا بعد إثارة مخاوف تتعلق بالسلامة بشأن الغواصة، فبعد يوم من تقديم تقرير سلامته.

وقال المسؤل إنه كان على دراية بالمعدات المستخدمة في غواصة تيتان ولا يعتقد أنها آمنة للاستخدام.

5. كانت هناك حوادث سلامة سابقة

هذه ليست المرة الأولى التي تتعامل فيها الشركة مع مشاكل الغواصات، وفقًا لوثائق المحكمة التي حصلت عليها الموقع الأمريكي، توقفت رحلة 2021 على تيتان بعد أن أدت مشاكل البطارية إلى أن تكون السفينة مرتبطة يدويًا بمنصة الرفع الخاصة بها.

وأفاد بوج، الصحفي الذي ذهب على متن تيتان في عام 2022 ، أن السفينة ضاعت لعدة ساعات أثناء وجوده على متن السفينة الأم.

وقال بوج: "لا يزال بإمكانهم إرسال نصوص قصيرة إلى الفرع، لكنهم لا يعرفون مكانها، كان الوضع هادئًا ومتوترًا للغاية ، وأغلقوا الإنترنت على السفينة لمنعنا من التغريد".