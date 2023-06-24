النائبة هيام الطباخ تشدد على ضرورة الاهتمام بالنشء وتثقيفه

قالت النائبة هيام الطباخ، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الثقافة كالهواء لا يمكن احتكارها والحل هو التواكب والتطور وليس المنع، مضيفة أن عدم وجود موارد مالية يشكل عائقًا كبيرًا أمام قصور الثقافة حتى أصبحت غير مفعلة.



جاء ذلك خلال مشاركتها في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول قضايا المحور المجتمعي بالحوار الوطني، "المؤسسات الثقافية.. وكيفية تعظيم الاستفادة منها".



وشددت، على ضرورة الاهتمام بالنشء وتثقيفه وأن يكون لديه وعي حقيقي ومعرفة وذلك من خلال منصات ثقافية قوية، وأن يكون هناك منهجية لدور وزارة الثقافة، مشيرة إلى أن التنسيقية تلعب دورًا في الاهتمام بالثقافة من خلال الصالونات الثقافية التي تنظمها، وكذلك توقيعها الكثير من البروتوكولات التي تشجع على الاهتمام بالثقافة.



أدار الحوار خلال الصالون؛ مصطفى كريم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الجلسة الأولى من الصالون؛ الكاتب الصحفي أحمد ناجي قمحة، رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية، الدكتور محمد هاني، استشاري الصحة النفسية، عبير العريان، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فيما شارك في الجلسة الثانية من الصالون؛ النائبة هيام الطباخ، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، النائب رامي جلال، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الكاتب الصحفي لؤي الخطيب، الكاتب تامر عبده أمين.



يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني.