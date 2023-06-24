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السبت 24 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

صحيفة إسبانية: السيسى يدعو من باريس لنظام دولى أكثر عدالة لمواجهة الأزمات

الرئيس السيسي خلال
الرئيس السيسي خلال حديثه في فرنسا

أشارت صحيفة "اتلايار" الإسبانية، أن الرئيس السيسي يدعو من باريس لنظام دولي أكثر عدالة لمواجهة الأزمات والتحديات الاقتصادية الكبرى- التي سببتها وباء كورونا والحرب في أوكرانيا وتلك المرتبطة بارتفاع أسعار السلع الأساسية.

 

وأكد التقرير أن الحكومة المصرية تسعى جاهدة لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية عبر تنفيذ عدة إصلاحات تستهدف تعزيز دور القطاع الخاص في خلق فرص الاستثمار في البلاد.

 

وقالت الصحيفة افتتح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون القمة، مشددًا على ضرورة إصلاح نظام الإقراض العالمي لضمان عدم إجبار الدول الفقيرة على الاختيار بين مكافحة تغير المناخ والفقر.

 

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن هذا الإصلاح مهم، قائلا: "لقد فشل النظام المالي الدولي في مهمته لتوفير شبكة أمان عالمية للدول النامية"، مشيرًا إلى ارتفاع عدد الأشخاص الذين هم على شفا الفقر المدقع حول العالم.

 

وقالت الصحيفة إنه بالإضافة إلى ماكرون وجوتيريش وقادة غربيين آخرين، حضر الاجتماع أيضًا قادة مهمون من العالم العربي مثل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الذي يرأس وفد المملكة إلى القمة، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والزعيم التونسي قيس سعيد.


وقالت الصحيفة إن مصر وتونس توجهان تحديات اقتصادية كبيرة سبب العديد منها جائحة فيروس كورونا والحرب في أوكرانيا والمرتبطة بارتفاع أسعار السلع الأساسية، ولهذا السبب دعا الرئيسان في باريس إلى مزيد من العدالة وآليات محسّنة في النظام المالي العالمي لدعم الدول الضعيفة في جهودها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.


وأقر الرئيس السيسي أن برامج الطاقة المتجددة وتقطير المياه وتحسين شبكات الطرق واستخدام سيارات النقل الكهربائية كلفتنا مبالغ كبيرة من المال، وحث شركاء مصر على فهم الضغوط الاقتصادية التي تواجه بلاده وغيرها من الدول.


وكانت العاصمة الفرنسية باريس، أعمال القمة الدولية "ميثاق التمويل العالمي الجديد" بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذي شدد بدوره على ضرورة تقديم المساندة الفعالة للدول النامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، مع أهمية دعم الدول النامية والأقل نموًا.

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