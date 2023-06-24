27 لاعبا فى قائمة المصرى لمباراته أمام فيوتشر بكأس الرابطة

أعلن الدكتور ميمي عبد الرازق، المدير الفني لفريق النادي المصري، عن قائمة لاعبيه لمباراته بالدور نصف النهائي من بطولة كأس الرابطة والتي تجمعه بنظيره فريق فيوتشر والمقرر إقامتها في التاسعة والنصف مساء السبت على استاد الجيش ببرج العرب.

وتضم القائمة 27 لاعبًا على النحو التالي :

حراسة المرمى: عصام ثروت ، محمود جاد ، محمد شحاتة.

خط الدفاع: كريم العراقي، حسين السيد، سلام أبو سليمة، إسلام المزين، محمد دبش، عمرو سعداوي، عماد الدين بوبكر، أحمد عماد، سعيد كمال، لؤي فهمي.

خط الوسط: عمرو موسى، إيزي إيميكا، حسن علي، الياس الجلاصي، زياد كمال، عبد الرحيم دغموم ، حسام جريشة، زياد فرج، أسامة الجزار، محمد الفيومي.

خط الهجوم : محمد جريندو، عبده يحيى، مروان حمدي، فرانك إيتوجا.