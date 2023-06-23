الإحصاء: المصريون استوردوا لحوم حية ومجمدة بأكثر من نصف مليار دولار

تزامنًا مع عيد الأضحى..

يرتبط عيد الأضحى بذبح الأضاحى التي تعد إحدى شعائر الإسلام، التي يتقرب بها المسلمون إلى الله وذلك من أول أيام عيد الأضحى حتى آخر أيام التشريق، لذلك ترتفع معدلات استهلاك اللحوم سواء البلدية أو المستوردة خلال الفترة المتزامنة مع العيد من كل عام.

وتعتمد مصر بشكل أساسى على استيراد اللحوم بكميات أكبر خلال الفترة المتزامنة مع عيد الأضحى من كل عام، لتغطية احتياجات السوق المحلي من كميات اللحوم والتي لا تتناسب مع كميات اللحوم البلدية المتاحة، خاصة مع ارتفاع أسعارها بعض الشئ، لذلك يتم استيراد اللحوم من العديد من بلدان العالم بكميات كبيرة وأسعار أقل لتقليص الفجوة بين العرض والطلب.

وبحسب أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، يقدر متوسط استهلاك المصريين من اللحوم المستوردة في الفترة المتعلقة بالأعياد أكثر من نصف مليار دولار سنويًا، ففى العام الماضى 2022، قدرت اردات اللحوم بأنواعها خلال شهري مايو ويونيو نحو 582 مليون دولار، موزعة بين لحوم مجمدة بقيمة 299 مليون دولار، وأبقار وجواميس حية بنحو 14.3 مليون دولار، وقطع أخرى بدون عظام من فصيلة الأبقار مجمدة بقيمة 232.7 مليون دولار، وأكباد صالحة للأكل مجمدة 36.2 مليون دولار.

أما في عام 2021، بلغت واردات مصر من اللحوم بأنواعها 370 مليون دولار خلال شهري مايو ويونيو، موزعة بين لحوم حية من فصيلة أبقار وجواميس بقيمة 65.5 مليون دولار، ولحوم مجمدة بقيمة 160 مليون دولار، وقطع لحم بدون عظام مجمدة بقيمة 115.1 مليون دولار، وأكباد صالحة للأكل بقيمة 28.8 مليون دولار.