بتكلفة 6 ملايين جنيه.. محافظ مطروح يشهد افتتاح وحدة أبو ميلاد الصحية

شهد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الجمعة، افتتاح الوحدة الصحية بقرية أبو ميلاد غرب مدينة برانى.

شارك في الافتتاح كل من العميد ياسر عامر رئيس مدينة برانى، والدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، وعدد من مديري المديريات والإدارات واهالي برانى.

وأوضح الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح، أن الوحدة الصحية أقيمت على مساحة 10 آلاف م٢ بتكلفة 6 مليون جنيه، بالتعاون مع هيئة الأبنية التعليمية، لخدمة 4 ألاف مواطن.

وأوضح أن الوحدة تضم أقسام استقبال وطوارئ تعمل على مدار الـ24 ساعة، وصيدلية وعيادات خارجية تشمل تخصصات “أطفال، أسنان ، تثقيف صحى، تطعيمات”.

من جانبه وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح التهنئة لأهالي قرية أبو ميلاد وتوابعها ، لافتتاح وتشغيل الوحدة الصحية مؤكدا على أهميتها في إضافة مزيد من الخدمات الطبية للاهالي والتخفيف عنهم مشقة السفر لإجراء الكشف الطبي، مقدما الشكر لجهود إنشاء الوحدة واطقم الأطباء والتمريض بالوحدة مع مسؤولية الحفاظ على سلامة وصحة المواطنين، وحسن التعامل مع المرضى.