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الجمعة 23 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

قناة الناس| عالم أزهري يوضح الفرق بين التحلل الأصغر والأكبر من الإحرام (فيديو)

الدكتور عصام الروبي
الدكتور عصام الروبي

قال الدكتور عصام الروبي، أحد علماء الأزهر الشريف، إن الله تعالى لفت أنظار عباده إلى مسألة مهمة وهي “ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله”.

وأضاف “الروبي”، اليوم الجمعة، خلال برنامج "آيات بينات" المذاع عبر قناة “الناس”، أن الذي يحج بيت الله الحرام حينما يحج عليه أن يأتي بأربع أشياء لكي يتحلل التحلل الأكبر، أو بثلاثة من الأربعة كي يتحلل التحلل الأصغر، مؤكدًا أن التحلل الأكبر معناه أن الإنسان أدى هذه الشعيرة وأدى الفريضة ومن الممكن أن يفعل كل شئ، لكن تبقى له أن يكمل رمي الجمار الثلاث، أما التحلل الأصغر فلا يحق له أن يأتي زوجته لأنه لا زال متلبسًا بفرضية الحج.

كانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قد أطلقت قناة "الناس" في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة من البرامج الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة "الناس" عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

 

قناة الناس التحلل الأصغر التحلل الأكبر ايات بينات بيت الله الحرام

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