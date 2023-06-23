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الجمعة 23 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع ربة منزل غرقاً بإحدى الترع في البحيرة

مصرع ربة منزل
مصرع ربة منزل

لقيت ربة منزل مصرعها غرقاً بإحدى الترع التابعة لمركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى أبو المطامير العام، تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطاراً من مأمور مركز شرطة أبو المطامير يفيد بمصرع ربة منزل غرقاً داخل ترعة ماريو بليس بقرية المثلث  في شمال التحرير بنطاق دائرة شرطة المركز، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى وحرر المحضر اللازم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وجرى الدفع بقوات الإنقاذ النهري وانُتشلت الجثة وتبين أنها لربة منزل تدعى “إلهام ا، 34 سنة”، مقيمة قريه المثلث شمال التحرير.

ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى أبو المطامير العام تحت تصرف النيابة العامة التى تولت التحقيق في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.

أبو المطامير بالبحيرة إحدى الترع أجهزة الأم إتخاذ الإجراءات القانونية البحيرة الإجراءات القانونية

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