قناة الناس| أمين الفتوى: الرسول كان رقيق القلب (فيديو)

قال الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى ومدير مركز الإرشاد الزواجي بدار الإفتاء المصرية، إن الرسول الكريم مرّ في يوم على منزل ابنته السيدة فاطمة فسمع الحسين يبكي فقال لابنته “ألم تعلمي أن بكاءه يؤذيني”، مؤكدًا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان رقيق القلب.

وأضاف "الورداني"، اليوم الجمعة، خلال برنامج "إسلامنا بالمصري" المذاع عبر قناة "الناس"، أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجلس الحسن والحسين على فخذيه ويقبلهما، وكان يقول “إن الله جعل ذرية كل نبي من صلبه خاصة وجعل ذريتي من صلب علي بن أبي طالب”.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قد أطلقت قناة "الناس" في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة من البرامج الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة "الناس" عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.