قناة الناس| أمين الفتوى يشرح مقولة “أعز الولد ولد الولد” (فيديو)

شرح الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى ومدير مركز الإرشاد الزواجي بدار الإفتاء المصرية، معنى المقولة الشعبية المتداولة “أعز من الولد ولد الولد”.

وأضاف "الورداني"، اليوم الجمعة، خلال برنامج "إسلامنا بالمصري" المذاع عبر قناة "الناس"، أن الوالدين يتمنون دائمًا أن يكون أبنائهم في أحسن حال وأفضل منهم، لافتًا إلى أن كل ذلك يتغير عندما يشاهدون أحفادهم، فهنا يعلمون جيدًا أن هناك أخرون يحبونهم حبًا مختلفًا، مؤكدًا أن الحب هنا مختلف عن حب الوالد لولده وتم التعبير عنه بمقولة “أعز من الولد ولد الولد”.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قد أطلقت قناة "الناس" في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة من البرامج الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة "الناس" عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.