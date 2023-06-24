ads
السبت 24 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية السبت 24 يونيو 2023

الأبراج الفلكية
الأبراج الفلكية

قدم خبراء الأبراج بموقع "yourtango"، حظك اليوم السبت 24 يونيو 2023 لجميع مواليد الأبراج الفلكية، والتي جاءت على النحو التالي:

 

الحمل : 

قد تفقد صديقًا وتخسر هذه العلاقة بسبب زيادة الخلافات بينكم، لكن هذا قد يكون نعمة خفية، دع ما لا يخدمك واحتضن صداقات جديدة تتماشى مع مسارك الحقيقي. ثق بخطة الكون لدائرتك الاجتماعية.

 

برج الثور: 

قد لا تنجح حالة التواصل الشبكي، لكنها تعيد توجيهك نحو مسار أفضل، احتضن التحول واستكشف طرقًا جديدة، النجاح يأتي من اتجاهات غير متوقعة.

 

برج الجوزاء: قد تبدو حالة العمل بطيئة، لكن انفجارًا من الطاقة وشيك، ابق مركزًا وصبورًا، قريبًا سيتم مكافأة جهودك بالتقدم والفرص الجديدة.

 

برج السرطان:

المشاكل في الحياة تفتح أبوابًا لأشياء أكبر وأفضل، واجه التحديات كخطوات نحو النمو، ثق بالرحلة وصدق أن الكون لديه خطة عظيمة.

 

برج الأسد: 

عشيق سري يكشف عن نفسه لك، مما يجلب الإثارة والغموض، استكشف هذه الصلة المخفية بحذر، يوم جيد على الصعيد الاجتماعي.

 

برج العذراء: 

فقدان الثقة في شخص ما يتيح لك استعادة ثقتك بنفسك، ثق بغرائزك واترك التأثيرات السامة،ابحث عن القوة داخلك واسترد قوتك.

 

برج الميزان: 

ركز على المسائل الصحية ولا تستهين بأهمية اللياقة البدنية، أهتم بجسمك وعقلك أفضل من ذلك، اجعل الرعاية الذاتية أولوية لتحقيق التوازن والانسجام في جميع جوانب الحياة.

 

برج العقرب: 

تخل عن شيء تريده الآن من أجل غرض أكبر، التضحيات تجلب الوضوح وتتيح لك التركيز على أهدافك طويلة المدى، كما أن الصبر والانضباط يؤديان إلى النجاح النهائي.

 

برج القوس: 

أعد التفكير في أهدافك، كما عليك التحلي بالنضج والحكمة، راجع طموحاتك لتتماشى مع غرضك الحقيقي، كما عليك أن تهتم بصحتك أكثر من خلال تناول الطعام الصحي والخالي من الدهون.

 

برج الجدي: 

أنت في المكان المناسب في الوقت المناسب، التوفيق يحالفك خلال هذا اليوم، ثق بنفسك أكثر من ذلك واستغل الفرص التي تأتي في طريقك فالنجاح في متناول يدك.

 

برج الدلو:

تخلص من ما لا تحتاجه وابدأ من جديد، ابتعد عن المشاريع غير المثمرة والعلاقات غير الملائمة، افتح مساحة للإبداع والابتكار، ابحث عن التغيير والتجديد.

 

برج الحوت: 

تستمع إلى حدسك وتثق برؤيتك، تجاهل الشائعات والانتقادات، تابع مسارك الروحاني والفني، ابحث عن التواصل مع الذات والآخرين.

 

الأبراج الفلكية اليوم السبت 24 جميع مواليد الأبراج الفلكية حظك اليوم جميع الابراج حظك اليوم حظك اليوم السبت

الأكثر قراءة

صحيفة إسبانية: السيسى يدعو من باريس لنظام دولى أكثر عدالة لمواجهة الأزمات

27 لاعبا فى قائمة المصرى لمباراته أمام فيوتشر بكأس الرابطة

حظك اليوم.. جميع الأبراج النارية السبت 24 يونيو 2023

بعد الإطاحة بـ فاركو.. موعد مباراة الزمالك المقبلة فى كأس مصر

بكرى لـ "الشاهد": ما تحقق على أرض هذا الوطن ليس بالشىء القليل

تفاصيل زيارة جوارديولا مدرب نادى مانشستر سيتى إلى مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مصطفى أبو شامة

يا رب تُوعِدْهم يا رب

حسين دعسة

خبراء مكافحة الإرهاب في الأمم المتحدة : إفريقيا هي بؤرة الإرهاب في العالم؟

صفاء النجار

لوفر أبوظبى فاترينة عرض رائعة للحضارات العالمية «5-5»

سارة شريف

نتنياهو وأوربان.. غرام فى بودابست

د.كريمة الحفناوى

المؤسسات الثقافية الحكومية والأهلية والحوار الوطنى

ماجد حبته

مودى.. واشنطن ثم القاهرة

بسنت حسن

الخيط الرفيع بين القاتل و الشهيد

خالد حريب

أشرف أمين. . النجار الذي أبدع

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

«الأباتشى» فى جنين.. هل تستعد إسرائيل لعملية عسكرية بالضفة الغربية؟

فلسطين تدين مصادقة الاحتلال على إقامة عشرات البؤر الاستيطانية

الإمارات تدين اعتداءات المستوطنين الإرهابية على الأراضى الفلسطينية