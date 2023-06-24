حياة كريمة.. قطار القوافل الطبية جديد فى تخصص الأسنان دعمًا من المبادرة الرئاسية

قطار ودعم مستمر من المبادرة الإنسانية “حياة كريمة”، التي تساعد الفئة الأكثر احتياجًا في كافة الخدمات والمجالات، سواء تطويرات بنية تحتية أو قوافل طبية، حيث نظمت المبادرة الرئاسية قافلة طبية علاجية جديدة متخصصة في طب الأسنان نظمتها كلية طب الأسنان جامعة القاهرة لأهالي قرية أبو الحديد بمحافظة الجيزة، التي ساعدت عدد كبير من المواطنين بالكشف والعلاج بالمجان.



وشملت جانب توعوي وتثقيفي للأطفال الموجودين عن أهمية وكيفية العناية بالأسنان، وليس فقط الكشف والعلاج.

وقال محمود السيد أحد المستفيدين من القوافل الطبية: "سنوات كثيرة أعاني من ألم الأسنان ولكن تكلفة حشو العصب كان يكلفني كثيًرا وبعد شهور يعود نفس الألم، وسمعت من أهالي القرية أن مبادرة حياة كريمة نظمت قافلة علاجية للأسنان اشتركت بها تم تحويلي لمستشفى القصر العيني لتلقي العلاج بالمجان".



وأكد أن القافلة الطبية للأسنان، ضمنت جميع الخدمات الأساسية في علاج الاسنان مغطاة بالكامل دون أن يقوم المستفيد بتحمل أي تكلفة ودون الحاجة للحصول على موافقة مسبقة.



وأضافت عزة سعيد : "القوافل الطبية التي وفرتها لنا حياة كريمة شملت جميع علاجات الاسنان الاساسية بشكل شامل من غير تحمل المواطنين لأي تكاليف إضافية موجهة الشكر إلي جميع القائمين على تلك المبادرة التي غيرت حياة الأهالي في القري الفقيرة".

وأوضحت أنها استفادت بحشو وتنظيف الأسنان من الجير، وأخذ العلاج اللازم، مشيرة إلى أن القافلة قدمت تلك الخدمة إلي أطفالها بعد أن كانوا يعانون من تسوس في الضرس ووفرت المبادرة لهم حملة توعية وكشف وعلاج بالمجان وأنها ليس المرة الأولى التي تشارك من خلال تلك القوافل التي توفر عليهم مصاريف كثيرة عن العيادات الخارجية التي كانت بتكلفة عالية، خاصة في مجال الأسنان.