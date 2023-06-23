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الجمعة 23 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع شخص فى حادث تصادم بين سيارتين بالقليوبية

مصرع شخص
مصرع شخص

لقى شخص مصرعه فى حادث تصادم سيارتين بمنطقة قها سنديون بالطريق الزراعي “بنها - القاهرة” وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بنها التعليمى، تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقت أجهزة الأمن بالقليوبية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود إشارة من مستشفى بنها التعليمى بوصول جثة شخص لقى مصرعه فى حادث تصادم بين سيارتين بالطريق الزراعي.

وتبين من المعاينة وقوع حادث تصادم بين سيارتين بالطريق الطريق الزراعى بنها القاهرة أمام منطقة قها سنديون.

وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

الحركة المرورية الطريق الزراعي تصادم بين سيارتين جثة شخص شرطة النجدة مرور القليوبية مشرحة مستشفى بنها

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