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السبت 24 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تفاصيل زيارة جوارديولا مدرب نادى مانشستر سيتى إلى مصر

زيارة المدرب الإسباني
زيارة المدرب الإسباني بيب جوارديولا لمصر

يزور مصر حاليا  المدرب الإسباني بيب جوارديولا مدرب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، وذلك برفقة أفراد أسرته لقضاء عطلته الصيفية.

 

وأتى “جوارديولا” بالاتفاق مع أحد الشركات الخاصة لقضاء عطلته فى مصر وزيارة المعالم الأثرية بالقاهرة والأقصر وأسوان، وقد قامت هيئة تنشيط السياحة بالاتفاق مع الشركة المنظمة لعطلة مدرب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، وأسرته، باستقبالها وتقديم الهدايا التذكارية.

 

وقام فريق عمل هيئه تنشيط السياحة الممثل فى أحمد علي مدير عام المكاتب الخارجية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ونرمين حنفي مدير عام الإدارة العامة للعلاقات السياحية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، باستقبال المدرب الإسباني بيب جوارديولا وأسرته، وتم إهدائهم هدية تذكارية ممثلة في نسخة من قناع الملك توت عنخ آمون الذهبى  والذى أبدى إعجابه الشديد به، وبعض الهدايا التذكارية الأخرى.

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زيارة المدرب الإسباني بيب جوارديولا لمصر

 

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زيارة المدرب الإسباني بيب جوارديولا لمصر

كما قامت الهيئة بدعوته لزيارة منطقة الأهرامات بالجيزة وقام بالتقاط الصور التذكارية هو وأسرته فى حضن الأهرامات، كما قام  بيب جوارديولا  بزيارة المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط، والتقط الصورة التذكارية وأبدى إعجابه بالحضارة المصرية القديمة.

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زيارة المدرب الإسباني بيب جوارديولا لمصر

ومن المقرر ضمن برنامج الزيارة المعدة للمدرب الإسباني، أن يتم اصطحابه مع أسرته لزيارة المعالم الأثرية بالأقصر وأسوان، على متن أحد المراكب الذهبية  التي ستصحبه في رحلة لمدة 7 أيام ما بين الأقصر وأسوان.

نويل يتابع فيديوهاته الساخرة من مصر 

وفى ذات السياق يواصل البلوجر الألمانى الشهير نويل روبرتسون، فيديوهاته الساخرة من مصر، حيث قدم فيديوهات برقصته الشهيرة فى العديد من المناطق داخل مصر بمحافظة أسوان وفى منطقة الحسين وداخل المتحف المصري، وقد لاقت فيديوهات نويل روبرتسون التي قام برفعها على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” مشاهدات تصل إلى نصف مليون من متابعيه، وعلقا: “أنا أحب مصر”، ويصل عدد متابعى نويل على “إنستجرام” نحو ما يزيد عن 4 ملايين متابع. 

البلوجر الالمانى الشهير نويل روبرتسون
البلوجر الالمانى الشهير نويل روبرتسون
بيب جوارديولا نادي مانشستر سيتي الأهرامات نويل روبرتسون البلوجر الألماني

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