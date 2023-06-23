محافظ الإسماعيلية ولجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب يناقشان تطوير منطقة المحطة الجديدة

تفقد اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، مساء اليوم الجمعة، ورافقه المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مشروع تطوير منطقة المحطة الجديدة بحي أول مدينة الإسماعيلية.

وذلك بحضور اللواء حمدي الجزار مستشار وزير التنمية المحلية، السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، السكرتير العام المساعد للمحافظة، النائب محمد وفيق وكيل لجنة الإدارة المحلية والنائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية، وعدد من أعضاء لجنة الإدارة المحلية، وأعضاء مجلس النواب عن محافظة الإسماعيلية، رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، ومدير عام مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية.

وقدم مدير عام مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية، عرض تفصيلي للمشروع، والذي يشمل تطوير وإعادة رصف شوارع وحارات منطقة حي العرب "المحطة الجديدة"، ويضم المشروع شوارع سوريا، الكرنك، وممفيس وتقاطعاتها.

واشتملت أعمال التطوير تغير شبكات الصرف الصحي للشوارع، وتعديل مسار خط الطرد للمحطة الرئيسية، وتغير كافة عناصر الصرف الصحي الخاص بالحارات وإنشاء غرف تفتيش جديدة، ووصلات منزلية وصرف الحارات الرئيسية، وإنشاء شبكة صرف مياه الأمطار، وتعديل مسارات جميع المرافق (كهرباء، اتصالات، مياه شرب)، بالإضافة لتوسيع جميع الشوارع بمعدل من (4 إلى 6 أمتار)، ليصبح الرصف من (10 إلى 12 متر) بدلًا من 6، 8 أمتار، تبليط الحارات ببلاط الإنترلوك بعد التأسيس والإحلال، علاوة على إعادة رصف جميع الشوارع بالمنطقة.