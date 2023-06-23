وجبات صحية وممارسة الرياضة.. طبيب يُقدم نصائح لأصحاب المناعة الضعيفة

يعاني بعض الأشخاص من ضعف جهاز المناعة الذي قد يجعلهم عرضة للإصابة بالعدوى المتكررة، خاصة الأطفال والشباب الصغار وكبار السن والأمهات والحوامل، والذي يُعدّ بمثابة الجدار المتين الذي يحمي أجسامنا من أي هجمات مرضية وميكروبات. لذلك تقدم “الدستور” بعض النصائح الغذائية لأصحاب المناعة الضعيفة.

يقول الدكتور وليد منصور أخصائي التغذية العلاجيه وعلاج السمنة والنحافة وعضو الجمعية المصرية للتغذية الطبية، إن أصحاب المناعة الضعيفة يحتاجون إلى تغذية سليمة واهتمام بتناول الأطعمة الصحية الغنية بالفيتامينات والمعادن مثل A وC وE والتي تحتوي على الألياف والعديد من مضادات الأكسدة.

وأضاف دكتور وليد منصور في تصريحات خاصة لـ«الدستور» أن تناول الخضروات والفواكة الطازجة مهم لصحة الإنسان وتعمل على تقوية المناعة، لاحتوائها على فيتامينات ومعادن، مثل البروكلي والذي يُعتبر من أصح الخضروات التي يمكنك تناولها، كذلك الفلفل والثوم والباقدونس والجوافة التي تحتوي على أحماض مليئة بفيتامين c.

ونصح أخصائي التغذية العلاجية وعلاج السمنة والنحافة، تجنب الأطعمة ذات الدهون والأكلات المُصنّعة والابتعاد قدر الإمكان عن الوجبات سريعة التحضير ووجبات الشارع.

كما نصح الأشخاص الذين يُعانون من ضعف جهاز المناعة ممارسة الرياضة بأنوعها يوميًا أو 4 مرات أسبوعيًا على الأقل، مُشيرًا إلى أنَّ الرياضة تُعزز الجهاز المناعي وتجعله أكثر نشاطًا من خلال تنشيط الدورة الدموية، إلى جانب الانتظام في ساعات النوم والحرص على تناول المياه يوميًا والعصائر الطبيعية.

واختتم بأطعمة صحية تقوي المناعة مثل: “الثوم و الزنجبيل والسبانخ وثمار الحمضيات والزبادي أو اللبن الرائب والعسل الخام والباباياو العنب والبرتقال والليمون واليوسفي والكلمنتينا والفلفل الرومي الأحمر والبطاطا الحلوة، وغيرها كثير تحتوي على فيتامينات ومعادن تُساعد على تقوية الجهاز المناعي بشكل فعال وسريع”.