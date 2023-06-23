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الجمعة 23 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

فحص 2110 مواطنين بالمجان ضمن قافلة مستقبل وطن ببنى سويف (صور)

جانب من القافلة
جانب من القافلة

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن في محافظة بني سويف، قافلة طبية مجانية بقرية ابشنا بدائرة المركز، في كافة التخصصات الطبية، لخدمة اهالى القرية والقرى المجاورة، حيث وقعت القافلة الكشف الطبي على 2110 مواطنين في 16 تخصصا.

وشملت القافلة توفير الأدوية بالمجان بالإضافة إلى التحاليل الطبية المختلفة، وذلك بهدف دعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى في إطار الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن.

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حضر القافلة النائب حسام العمدة أمين حزب مستقبل وطن في محافظة بني سويف، الدكتور شريف عبد المنعم أمين التنظيم بالمحافظة، النائب محمد سيد كامل عضو مجلس النواب، و الدكتور محمد بكري الخولي أمين أمانة الصحة بالمحافظة، وعدد من قيادات الحزب بالمحافظة وأمانة مركز بني سويف

ولاقت القافلة إقبالاً كبيرًا من المواطنين الذين توافدوا مبكرًا على السرادق الذي جرى إقامته بمركز شباب إبشنا، في ظل توفير القافلة ندوة تثقيفية صحية تضمنت إرشادات عن الأمراض المعدية، والتغذية السليمة للسيدات الحوامل، والأطفال، وكبار السن.

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وأعرب المواطنون في قرية ابشنا عن سعادتهم بتوفير كافة التخصصات الطبية خلال القافلة في مكان واحد، كذلك توفير الأدوية بالمجان، كذلك المكان المناسب للكشف الطبي والاستراحات، حيث جرى توفير عدد كبير من المراوح في مقاعد الانتظار في ظل ارتفاع درجة حرارة الجو.

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بني سويف حزب مستقبل وطن قافلة طبية مجانية محافظة بني سويف مركز بنى سويف ندوة تثقيفية صحية

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