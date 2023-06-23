سيف الجزيرى يقود هجوم الزمالك أمام فاركو فى كأس مصر

أعلن الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، التشكيل الذي سيخوض مباراة اليوم أمام فاركو في ثمن نهائي كأس مصر.

ويلتقي الزمالك مع فاركو مساء اليوم على ستاد القاهرة، في إطار دور الـ16 من بطولة كأس مصر.

وتأهل الزمالك لهذا الدور بعد الفوز على بروكسي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في دور الـ32 من البطولة.

في حين تأهل فاركو لهذا الدور بعد الفوز على الاتصالات بهدف نظيف في دور الـ32.

تشكيل الزمالك الرسمى لمواجهة فاركو فى الكأس

وجاء تشكيل الزمالك على النحو الآتي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: أحمد فتوح - محمد عبد الغني - مصطفى الزناري - حمزة المثلوثي.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - أحمد سيد "زيزو" - محمود عبد الرازق " شيكابالا".

خط الهجوم: مصطفى شلبي - سيف الدين الجزيري - إبراهيما نداي.