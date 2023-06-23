الجمعة 23 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

سيف الجزيرى يقود هجوم الزمالك أمام فاركو فى كأس مصر

الزمالك
الزمالك

أعلن الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، التشكيل الذي سيخوض مباراة اليوم أمام فاركو في ثمن نهائي كأس مصر.

ويلتقي الزمالك مع فاركو مساء اليوم على ستاد القاهرة، في إطار دور الـ16 من بطولة كأس مصر.

وتأهل الزمالك لهذا الدور بعد الفوز على بروكسي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في دور الـ32 من البطولة.

في حين تأهل فاركو لهذا الدور بعد الفوز على الاتصالات بهدف نظيف في دور الـ32.

تشكيل الزمالك الرسمى لمواجهة فاركو فى الكأس

وجاء تشكيل الزمالك على النحو الآتي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: أحمد فتوح - محمد عبد الغني - مصطفى الزناري - حمزة المثلوثي.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - أحمد سيد "زيزو" - محمود عبد الرازق " شيكابالا".

خط الهجوم: مصطفى شلبي - سيف الدين الجزيري - إبراهيما نداي.

الزمالك الزمالك مع فاركو كاس مصر الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو التونسي سيف الجزيري

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