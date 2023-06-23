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الجمعة 23 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

طارق رحمى: المستشفى العام صرح طبى عالمى على أرض الغربية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أكد الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، أن مستشفى طنطا العام الجديدة، تُقام بمنطقة سبرباى، على مساحة 13 ألف متر مربع  بتكلفة تتخطى الـ600 مليون جنيه، وبلغت نسب التنفيذ بها  لحوالى 90%.

وتابع “رحمي” في تصريحات له، أن المستشفى ستكون بديلًا لمستشفى المنشاوى العام.

واضاف أن المستشفى تضم  أقسام "طوارئ، العيادات الخارجية، قسم غسيل كلوي، قسم العلاج الطبيعي، العناية المركزية، قسم الأشعة، التعقيم المركزي، غرف العمليات، الإنعاش، قسم قسطرة القلب، الحروق، جراحة المناظير، المعامل وبنك الدم، معمل الكيمياء والبكتريولوجي، قسم النساء والولادة، غرف عمليات قيصرية، مخزن أدوية، إقامة مرضى فندقية، استراحات الأطباء والتمريض، المطبخ، المغسلة والمشرحة" إلى جانب مشتملات أخرى تابعة للموقع العام للمستشفى. 

وكشف ان المستشفى تعتبر صرح طبى عالمى عملاق تم بناءة على أرض محافظة الغربية وسيتم علاج آلاف المرضى داخل المستشفى مشيرا ان مديرية الصحة تقوم بدور حى فعال فى إنشاء المستشفى 

وأكد الدكتور أسامه بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية أن الصرح الطبى المسمى المستشفى العام بمنطقة سبرباى ستخدم آلاف المواطنين من أبناء المحافظة.

وأضاف أن الدكتور طارق راشد رحمى محافظ الغربية من أبرز الداعمين لبناء المستشفى والانتهاء منها فى أقرب وقت ممكن حتى تكون منارة وصرح طبى كبير على أرض المحافظة مشيرا ان المستشفى المنشاوى ستكون مستشفى لأمراض النساء والتوليد متخصصة فى ذلك التخصص

طارق رحمي المستشفى العام صرح طبي عالمي أرض المحافظة ميرا

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