سفير مصر فى الهند: زيارة مودى ستغير قواعد اللعبة بالنسبة للعلاقات الثنائية

سلطت صحيفة هندوستان تايمز الهندية، اليوم الجمعة، الضوء على زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى مصر، غدا السبت، مشيرة إلى أن زيارة "مودي" للقاهرة ستغير قواعد اللعبة بالنسبة للعلاقات الثنائية.

وأشارت إلى أن رئيس الوزراء الهندي والرئيس عبد الفتاح السيسي سيناقشان الإنتاج المشترك للمعدات العسكرية، وبحث العرض المصري الخاص بفتحة مخصصة للهند داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

ونقلت الصحيفة عن السفير المصري وائل محمد عوض حامد، سفير مصر في الهند، أن الاستثمارات الهندية في الهيدروجين الأخضر والسياحة من المجالات الأخرى ذات الإمكانات الكبيرة، من أبرز المجالات التي ستتم مناقشتها.

كيف تطورت العلاقات؟



قال حامد لصحيفة هندوستان تايمز، إن هاتين الزيارتين ستغيران قواعد اللعبة، زيارة الرئيس السيسي في يناير إلى الهند وزيارة رئيس الوزراء الهندي إلى مصر، حيث كانت آخر زيارة ثنائية قام بها رئيس وزراء هندي إلى مصر في عام 1997.

وفي ذلك الوقت، كانت هناك قيادة مختلفة في مصر والهند، وكان العالم مختلفًا، وكان العالم كله والسياق الدولي والاستقطاب مختلفين، ولقد كان من المحبط للغاية بالنسبة لي كسفير، أن أرى العلاقات بين مصر والهند، والتي كانت تقليديًا قوية جدًا، لم تستمر بنفس الزخم الذي كان لدينا في الخمسينيات والستينيات.

لسوء الحظ، كانت فترة التسعينيات والعقدين الأولين من هذا القرن هادئة للغاية في السياق الثنائي، باستثناء زيارتين قام بها رئيسنا إلى الهند، في عام 2015 للمشاركة في منتدى الهند وإفريقيا وفي عام 2016 كزيارة ثنائية.

وأضاف منذ عام 2016، كنا نأمل أن تتاح لرئيس الوزراء فرصة لزيارة مصر مرة أخرى، بالطبع جاءت أشياء كثيرة بين المقاصد الإيجابية، كانت هناك جائحة Covid-19 والهجوم على أوكرانيا الذي أبقى العالم كله مشغولاً، في محاولة للتغلب على التغييرات في الظروف الدولية.

ووفقاً للصحيفة الهندية، في عام 2022 ، تلقى الرئيس السيسي دعوة كريمة للغاية من رئيس الوزراء؛ ليكون الضيف الرئيسي في يوم الجمهورية، وأرى أنه سيغير قواعد اللعبة، وتولى كل من رئيس الوزراء مودي ورئيسنا منصبيهما في عام 2015.

وتابع حامد لدى كلا الزعيمين نفس الأولويات في الاعتبار، تحديث بلديهما، والتصنيع، وخلق فرص العمل، والتنمية والوعي البيئي، وكل هذه القضايا تتعلق بالمشاكل التي يواجهها العالم النامي حاليًا، أخيرًا سيجلسان معًا بعد سنوات عديدة، ويمكنهما معالجة الأمور معًا ووضعها على المستوى الثنائي، وأيضًا في منظور مجموعة العشرين؛ لأن مصر تمت دعوتها كدولة ضيفة في ظل رئاسة الهند مجموعة العشرين.

ولم يأتِ اختيار مصر من أي شيء، كانت هناك أسباب قوية للغاية وراء ذلك، الأول هو أن كلا من مصر والهند دولتان ناميتان. كلاهما يرى وجها لوجه في العديد من الأشياء، كما أنه من الممكن تعزيز موقف بعضنا البعض على الجبهة الدولية.

والثاني هو مصر التي عقدت قمة COP27 في شرم الشيخ في نوفمبر من العام الماضي والهند هي الآن رئيسة مجموعة العشرين، حيث تدور أحداث COP27 حول التقدم إلى المجتمع الدولي من خلال مشاريع سليمة بيئيًا ستساعد الكوكب في التغلب على التحديات البيئية. إذا أتينا إلى مجموعة العشرين، فإن التمويل وكيفية تمويل التنمية من أهم القضايا.

وكان من الواضح أنه تجمع بين دولتين تعملان من أجل نفس الشيء وتدافعان عن مواقفهما بشأن التمويل من جانب والبيئة من الجانب الآخر، هذه مواضيع مهمة للغاية وذات صلة ليس فقط بالبلدين ولكن شخصيًا للزعيمين.



هل تستطيع الهند ومصر العمل معًا بشكل أوثق؟

وذكرت الصحيفة الهندية أن مصر تعمل كبوابة ليس فقط للعالم العربي ولكن أيضًا لإفريقيا.

وأضاف حامد، كما أن أحد الأشياء التي كانت مخيبة للآمال بعض الشيء بالنسبة لي، بدا لي عندما وصلت إلى هنا، أن مصالح الهند في المنطقة اقتصرت على التركيز في المقام الأول على دول الخليج ونادرًا ما تتجاوز ذلك.

ومن الجانب المصري أيضًا كانت منطقة الاهتمام هي العالم العربي ثم منطقة الخليج. لكننا نعيش في عالم دائم الاندماج، وعلى الرغم من المشاكل التي خلقتها أزمة أوكرانيا، أو ربما بسبب المشاكل التي حدثت بسبب أزمة أوكرانيا، بدأنا ندرك أن أي مشاكل تحدث في العالم هي مشاكل عابرة للحدود، فهي ببساطة لا تبقى في هذا الموقع المحدد أو المنطقة وانتشروا في الخارج.

وأوضح أن العلاقة بين مصر والهند واضحة للغاية، بالنسبة للهند يرتبط أمن المحيط الهندي إلى حد كبير بأمن البحر الأحمر، وبالنسبة لمصر، فإن أمن قناة السويس، الشريان الرئيسي للتجارة الدولية، هو جزء من أمن البحر الأحمر وبالتالي يتأثر بالأمن في المحيط الهندي، وكلاهما مترابط بشكل وثيق.

