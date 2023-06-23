المصريين الأحرار: الرئيس السيسي وضع العالم أمام مسؤولياته بـ"قمة التمويل العالمي"

تابع حزب “المصريين الأحرار” برئاسة الدكتور عصام خليل، عن كثب زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي قائد مصر إلي دولة فرنسا للمشاركة في قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد.

وإذ يُعرب الحزب رئيساً وقيادات وأعضاء عن بالغ الفخر والاعتزاز بالجهود الرئاسية المبذولة على الصعيد الدولي والتي تزيد محاور الدور الريادي لبلادنا العزيزة بين مصاف الدول البلدان وعلي كافة المحافل الدولية والعالمية.

وقال الحزب فى بيان صحفي، إن كلمة فخامة الرئيس السيسي خلال انعقاد القمة وضع العالم أجمع أمام مسؤولياته بأولوية وضرورة الإلتزام بالكلمة والوعد ؛ وذكر الجميع بالاتفاق علي تخصيص 100 مليار دولار سنوياً منذ 2015 في اجتماع قمة المناخ بفرنسا ولو تحقق لأحدث الكثير من النتائج الإيجابية.

وأضاف المصريين الأحرار، أن رئيس مصر اعتاد المكاشفة والشفافية ولا يخفي شاغله من هموم القارة الإفريقية الذي بدوره تحدث عنها ليكون هناك التزام أخلاقي وسياسي للكافة تجاهها.

ويشيد الحزب علي تأكيد الرئيس أنه غير مستهدف دعم إفريقيا في صورة منح مطلقة بينما الاولوية الحقيقية هي تعزيز البنية الأساسية القارية بهدف تغيير واجهة القارة السمراء، لافتاً إلي أن هناك نحو 27000 إنسان يموت سنويا بينهم أطفال ونساء وذلك بسبب الهجرة غير الشرعية من إفريقيا إلى أوروبا.

ويّؤيد حزب المصريين الأحرار رؤية رئيس مصر الصائبة بشأن توافر الآمال والأحلام داخل حدود القارة الإفريقية لن يقصد أوروبا مهاجرين غير شرعيين باحثين عن الأحلام ومصر تتحمل جهود عظيمة ولاسيما بأنها تحتضن 9 مليون ضيف على أرضها.

واستطرد الحزب: "أن التكامل والتعاون بين الدول المتقدمة والنامية يحقق نفع متبادلا للكافة، وما يسعى إليه قائد مصر لخدمة القارة عمومًا وأرض مصر خاصة يدعونا للفخر والاعتزاز".

ختاماً أن تأييد ودعم حزب المصريين الأحرار للرئيس عبد الفتاح السيسي واتخاذه مرشح الحزب علي الرئاسة لفترة جديدة لم يأتي من فراغ بينما هو استكمال حقيقي وأساسي لطريق 30 يونيو المجيدة.