بمشاركة الأهلى.. "فيفا" يعلن البلد المستضيف لمونديال الأندية 2025

أعلن جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن استضافة الولايات المتحدة الأمريكية منافسات كأس العالم للأندية في نظامها الجديد عام 2025.

ومن المنتظر أن تشمل هذه النسخة مشاركة 32 فريقًا بدلاً من النظام المتعارف عليه، والذي يشهد مشاركة 7 أندية فقط.

وقال إنفانتينو في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا": "ستشهد بطولة كأس العالم للأندية 2025، مشاركة قمة نخبة الأندية المحترفة لكرة القدم للرجال".

وأضاف: "وبالنظر إلى توافر البنية التحتية المطلوبة فضلاً عن الاهتمام المحلي الهائل، فإن الولايات المتحدة هي المضيف المثالي لهذا الحدث الضخم".

وواصل حديثه: "تأهل بعض أفضل الأندية في العالم، سيكون جالبًا للمشجعين الذين لديهم شغف وطاقة كبيرة".

ويشارك النادي الأهلي في تلك البطولة رفقة الوداد المغربي وريال مدريد وتشيلسي ومانشستر سيتي والهلال السعودي ومونتيري المكسيكي وسياتل ساوندرز الأمريكي وبالميراس وفلامنجو البرازيلي.

وستقام البطولة في نظامها الجديد كل 4 سنوات، بمشاركة 32 فريقًا بواقع 12 فريقًا من أوروبا و6 أمريكا الجنوبية و4 من إفريقيا، و4 من آسيا و4 من أمريكا الشمالية وفريق من أوقيانوسيا، بالإضافة إلى فريق البلد المضيف.