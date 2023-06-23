الجمعة 23 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

ثقافة المنيا تقدم "طق طق ابن الغابة" على مسرح المحافظة

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات الثقافية

على مسرح محافظة المنيا قدم العرض المسرحي "طق طق ابن الغابة"، لمسرح الطفل بقصر ثقافة المنيا، ضمن فعاليات الموسم المسرحي الذي تقدمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، وتستمر عروضه حتى 30 يونيو الحالي.

تقدم المسرحية بأسلوب سهل ويسير للأطفال حول قيمة التعليم والقراءة والكتابة، وكيف يثقف الطفل نفسه بنفسه، مع التأكيد على أن العلم مفيد في الحياة، ويعتمد العرض على فكرة الحلم، الذي يحكي عن ولد يتعلم أسلوب الحياة من البيئة المحيطة به، وهو الغابة التى يعيش بها فيتعلم كل قيم الحياة من شجاعة وجرأة وذكاء، مثل الأسد والنمر والعصفور ومختلف القيم الجميلة من حيوانات الغابة كافة، فهي تهدف للقيم منها الصدق والإخلاص والانتماء لهذا الوطن الذى يعيش به، حيث تشكل وجدان الطفل وشخصيته بالحياة، وكيف يتعامل مع المجتمع الذي يحيط به، فيكون إنساناً فعالًا ومنتجًا في مجتمعه الذي يعيش فيه.

العرض من تأليف جمال عايد، أشعار أشرف عتريس، ألحان وغناء أسامة طه، ديكور وائل درويش، استعراضات يحيى عبد العليم، وإخراج محمد حسن.

"طق طق ابن الغابة" يقدم بإشراف فرع ثقافة المنيا برئاسة الدكتورة رانيا عليوة، التابع لإقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، ومن إنتاج الإدارة العامة لثقافة الطفل التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث.

وتستعد الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، لاحتفالات عيد الأضحى المبارك واحتفالات ذكرى ثورة الـ30 من يونيو، بمجموعة من الكرنفالات الفنية، التي تجوب كافة محافظات الجمهورية، في تلك المناسبتين.

ومن المقرر أن تقدم الهيئة العامة العديد من العروض الفنية، والفعاليات في كافة أقاليم مصر، لمشاركة الجمهور والمواطنين، احتفالاتهم بعيد الأضحى المبارك، الذي يتواكب مع احتفالات الدولة بذكرى الـ30 من يونيو.

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