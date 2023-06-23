الجمعة 23 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

جوارديولا يزور المتحف القومي للحضارة المصرية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

زار المدرب الإسباني بيب جوارديولا، مدرب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، اليوم الجمعة، المتحف القومي للحضارة المصرية بمنطقة الفسطاط، برفقة أفراد أسرته.

وجاءت الزيارة على هامش وجوده في مصر لقضاء جزء من عطلته الصيفية بها وزيارة عدد من المناطق السياحية والأثرية بالقاهرة والأقصر وأسوان، بعد تحقيق الثلاثية التاريخية «الفوز بالدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا»، قبل الاستعداد للموسم الجديد.

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ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف، أن استقبال المتحف لهذه الزيارات المهمة يبعث صورة إيجابية عن المقصد السياحي المصري ويجعل من المتحف واجهه أساسية في البرامج السياحية المختلفة، معرباً عن استعداد المتحف الدائم لاستقبال السائحين والوفود من جميع دول العالم.

وقام المدرب الإسباني بيب جوارديولا خلال زيارته بالمتحف، بجولة داخل المتحف شملت قاعات العرض المركزي للتعرف على مقتنيات أثرية فريدة تحكي تاريخ الحضارة المصرية على مر العصور، وقاعة المومياوات الملكية، وقاعة النسيج المصري.

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وأبدى بيب جوارديولا سعادته بهذه الجولة، وأعجابه بمقتنيات المتحف وما يضمه من كنوز أثرية تعبر عن الحضارة المصرية.

وحرص على التقاط العديد من الصور لمعروضات المتحف، والصور التذكارية له داخل قاعات المتحف.

يشار إلى أن المدرب الإسباني بيب جوارديولا مدرب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، وعائلته، في زيارة خاصة لمدة أسبوع لقضاء جزء من عطلته الصيفية. 

المدرب الإسباني بيب جوارديولا نادي مانشستر سيتي مانشستر سيتي الإنجليزي المتحف القومي للحضارة المصرية المناطق السياحية المقصد السياحي

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