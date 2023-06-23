الجمعة 23 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مصطفى بكرى: الدول العربية تتعرض لمؤامرة ولا بد من عودة حلف 30 يونيو بقوة

مصطفى بكري
مصطفى بكري

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن ما يحدث فى الدول العربية "اليمن وليبيا والعراق وسوريا والسودان" مؤامرة كبيرة جدًا، لتفتيتها.

وأضاف، خلال تقديم برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "أنقذوا الشعب السوداني، وأوقفوا الحرب، الشعب يعاني، لا يجدون لقمة العيش، المخابز أغلقت ولا يوجد قمح، الحرب في كل مكان على أرض السودان، والهدف هو تقسيم السودان، ما يهدد الأمن القومي المصري من ناحية الجنوب".

وأردف: "الآن قبل الغد كلنا مدعوون للاصطفاف الوطني حلف 30 يونيو لا بد أن يعود بكل قوة دفاعًا عن البلد، 30 مليون خرجوا لشعورهم بالخطر من الجماعة الإرهابية، التي يتباكى عناصرها الآن على الشعب الذي أطلقوا عليه الرصاص".

وتابع: "لدينا ثقة أننا سنخرج من الأزمة، ولن نلتفت لمجموعة حاقدين تسخرهم أجهزة معروفة لا هدف لهم إلا نشر أخبار كاذبة".

وأشار بكري، إلى أن عودة سوريا لمقعدها في الجامعة العربية أمر طال انتظاره وتحقق في قمة جدوة الأخيرة، ودعا التنظيمات الشعبية العربية وقوى المجتمع المدني أن تتضامن وتضع يدها بيد المنظمات السورية، لإعادة بناء الدولة السورية التي تألمت كثيرًا، جراء مؤامرة استهدفت تقطيع أوصال الوطن السوري.

مصطفى بكرى حلف 30 يونيو عودة سوريا حرب السودان

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