رحلة إلى الموت.. كيف تفاعل المصريون مع مأساة الغواصة تيتان؟ (بيانات)

في رحلة استكشافية مثيرة، انطلقت الغواصة تيتان، وعلى متنها خمسة مغامرين، نحو حطام السفينة التاريخية تيتانيك، التي غرقت في المحيط الأطلسي عام 1912، لكن الرحلة انتهت بمأساة، حيث اختفت الغواصة في ظروف غامضة، وأعلن عن مقتل جميع ركابها بعد أسبوع من عمليات البحث والإنقاذ.

وقال خفر السواحل الأمريكي إن الغواصة تعرضت على الأرجح لانفجار داخلي كارثي، نتج عن خطأ فني أو تسرب للغازات أو ارتفاع في الضغط، وأضاف أن فرق البحث عثرت على حطام من الغواصة قرب موقع تيتانيك، الذي يقع على عمق 4000 متر تحت سطح البحر.

وكان من المقرر أن تستغرق رحلة الغواصة 10 ساعات، وتنقل المغامرين إلى عالم ساحر من التاريخ والجمال. لكنهم لم يصلوا إلى هدفهم، ولا يزال سبب فشلهم مجهولًا. وقد أثار اختفاء الغواصة اهتمامًا عالميًا، وأثار ذكرى لعنة تيتانيك، التي راح ضحيتها أكثر من 1500 شخص.

مركبة فائقة التطور

الغواصة “تيتان” هي مركبة إلكترونية مزودة بأجهزة حديثة للغوص في أعماق كبيرة، كما أنها مصنوعة من التيتانيوم وألياف الكربون، وتستطيع حمل خمسة أشخاص، بالإضافة إلى قائدها، وهي مجهزة بست نوافذ كبيرة من الزجاج المقسى، تسمح بإطلالات رائعة على المشهد البحري.

وتستخدم هذه الغواصة في رحلات سياحية وعلمية لزيارة حطام سفن غارقة أو مواقع طبيعية مميزة، وتعد من أكثر الغواصات تقدمًا في العالم، وتستطيع الوصول إلى عمق 4000 متر، وهو ما يعادل عمق تيتانيك، وتبلغ تكلفة الغواصة حوالي 35 مليون دولار، وتكلفة رحلة واحدة لشخص واحد حوالي 250 ألف دولار.



مأساة كبيرة

وفي الوقت الذي تصدرت فيه أخبار الغواصة تيتان، محركات البحث عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، رصد "الدستور" في السطور التالية، نسب مؤشرات البحث التي حظت بها الأزمة، عبر موقع جوجل من مختلف دول المنطقة، وذلك خلال الأيام القليلة الماضية.

ومن خلال استخدام أداة "جوجل ترند"، التي كشفت عن الإحصائيات الدقيقة لمحركات البحث حول اختفاء الغواصة تيتان، تبين أن معدل البحث ارتفع كثيرًا في الأيام القليلة الماضية، وتحديدًا من الساعة الخامسة مساءً، يوم 21 يونيو الجاري، بنسبة 28 عملية بحث في الدقيقة الواحدة، ليصل في التاسعة مساءً، يوم 22 يونيو الجاري، إلى 87 عملية بحث، ثم يبلغ ذورته في الساعة التاسعة والنصف صباحًا، يوم 23 يونيو الجاري، بنسبة 100 عملية بحث في الدقيقة الواحدة.

وكانت أكثر المحافظات المصرية التي بحثت عن أزمة اختفاء الغواصة تيتان، عبر “جوجل”، هي مرسى مطروح بنسبة 100، وتليها بورسعيد بنسبة 87، ثم الأقصر بنسبة 79، والسويس بنسبة 77 والإسكندرية بنسبة 75 عملية بحث.



تفاعل واسع

وخلال الأيام القليلة الماضية، تفاعل عدد كبير من رواد التواصل الاجتماعي مع أزمة اختفاء الغواصة “تيتان”، وسط تعاطف عالمي مع ضحايا المأساة الشهيرة.

ويرصد "الدستور" في السطور التالية، عمليات التفاعل والبحث عن تفاصيل الأزمة، باستخدام أداة brand mentions، التي كشفت عن الإحصائيات الدقيقة لمحركات البحث حول الغواصة بين مختلف منصات التواصل الاجتماعي.

وبحسب الأداة، كانت نتيجة التحليل في اليومين الماضيين، أن معدل نشر ومشاركة التغريدات والمنشورات حول اختفاء الغواصة تيتان، وصل إلى 273 ألف مستخدم، بينما بلغ الأشخاص المتفاعلون مع المنشورات نحو أكثر من 266 ألف مستخدم.

وتبين أيضًا أن عدد رواد التواصل الاجتماعي الذين تفاعلوا مع أزمة اختفاء الغواصة تيتان، قد بلغ ذروته يوم 22 يونيو الماضي، بأكثر من 175 ألف مستخدم لمختلف وسائل التواصل الاجتماعي.



أما عن التطبيقات الأكثر تفاعلًا مع أزمة اختفاء الغواصة تيتان، فقد جاء تطبيق إنستجرام في المقدمة بنسبة 82%، ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بنسبة 16%، وتطبيق تيك توك بنسبة 0.29%.