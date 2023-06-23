بحضور "السجينى".. محافظ الإسماعيلية يتفقد أعمال تطوير المجمع الطبى بحى ثالث

أجرى اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، ظهر اليوم الجمعة، جولة تفقدية بمجمع الإسماعيلية الطبي بحي ثالث مدينة الإسماعيلية، وررافقه المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب.

شارك في الجولة كل من اللواء حمدي الجزار مستشار وزير التنمية المحلية، السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، السكرتير العام المساعد للمحافظة، النائب محمد وفيق وكيل لجنة الإدارة المحلية والنائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية، وعدد من أعضاء لجنة الإدارة المحلية، وأعضاء مجلس النواب عن محافظة الإسماعيلية، وكيل وزارة الصحة والسكان بالإسماعيلية، رئيس فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية، ومدير مجمع الإسماعيلية الطبي.

وخلال الجولة، قدم مدير المجمع الطبي شرحًا تفصيليًا لإمكانات المجمع الطبي، التي تشمل الخدمات العلاجية بالمجمع خدمات "الطوارئ، باطنة، أطفال، جراحة عامة، جراحة عظام، نساء وتوليد، أنف وأذن وحنجرة، جراحة مخ وأعصاب، مبتسرين، جراحة أطفال، روماتيزم، أمراض القلب والصدر، رعاية مركزة، رعاية القلب، رعاية أطفال، علاج طبيعي، غسيل كُلوي، جراحة مسالك بولية، رمد، قسطرة القلب، الحقن المجهري، روماتيزم وتأهيل، طب الجنين، أمراض جلدية، حروق وتجميل، جهاز هضمي وكبد، رعاية حروق، علاج طبيعي، تنظيم الأسرة، سمعيات، وتخاطب".

وأضاف أنه تم استحداث خدمات طبية وعلاجية وتشخيصية، منها جراحة الوجه والفكين والقسطرة المخية، القسطرة القلبية الطارئة (الأولية)، الجراحات الميكروسكوبية، عيادات هبوط عضلة القلب، عيادات غدد الأطفال، عيادة قسطرة قلب الأطفال، عيادات علاج الألم والأشعة التداخلية، القسطرة المخية وإذابة الجلطات.

وأكد محافظ الإسماعيلية، أن المجمع صرح طبي ينضم حديثًا لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، ويضم 9 مبانٍ تخصصية لتقديم الخدمات والرعاية الصحية للمنتفعين في مختلف التخصصات الطبية والمتقدمة والنادرة منها من خلال 33 تخصصا طبيا.