الجمعة 23 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محطتان بـ"مياه سوهاج" تحصلان على شهادة الادارة الفنية المستدامة TSM

جانب من الحدث
جانب من الحدث

حصلت محطة رفع المراغة الرئيسية والتى تبلغ طاقتها التصميمية 21 الف متر مكعب لكل يوم وشبكاتها ومحطة رفع رقم 1 وتبلغ طاقتها التصميمية 7 الاف متر مكعب لكل يوم وشبكاتها، على الشهادة العالمية "الإدارة الفنية المستدامة TSM" بدون ملاحظات.

جاء ذلك بعد جولة  المفتشين المعتمدين وتأكدهم من تطبيق وتوافق جميع مراحل معالجة مياه الصرف الصحى.

وأكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب، أن الحصول على تلك الشهادة يتطلب توافر مجموعة من المتطلبات الخاصة بالإدارة الفنية المستدامة لمرفق تنقية مياه الشرب والصرف الصحي وتشمل هذه المتطلبات مجموعة من المعايير الخاصة بالتشغيل الأمثل والصيانة ومعايير المراقبة وضبط الجودة وإجراءات السلامة والصحة المهنية والموارد البشرية.

وأشار المهندس حسام الدين طه، مدير الإدارة الفنية المستدامة، إلى أن 12 محطة مياه شرب، حصلت على تلك الشهادة،  وتبلغ انتاجيتها 364 الف متر مكعب يوم بنسبة 68 % من المياه السطحية.

كما حصلت 7 محطات صرف صحى على تلك الشهادة والتى تبلغ طاقتها 163 الف متر مكعب لكل يوم تمثل 72 % من اجمالى مياه الصرف الصحى وان هناك خطة طموحة لحصول جميع المحطات السطحية الكبرى ومحطات معالجة الصرف الصحي على تلك الشهادة الدولية لتحقيق أفضل الخدمات للمواطن السوهاجى.

ووجه رئيس مياه سوهاج الشكر للمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والدكتور احمد معوض نائب رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وكذلك القائمين على منظومة TSM بالشركة القابضة للدعم المستمر لتاهيل محطات مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج.

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